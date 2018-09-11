Yerel ittifak kararı liderler zirvesinde

AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın Mart 2019’daki yerel seçimlerde de devam edip etmeyeceği konusunda da karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapacağı görüşmede verilecek. Bahçeli’nin siyasi kulisleri hareketlendiren ‘Yerelde de ittifak’ teklifinin AK Parti kanadındaki ilk yansıması Başkan Erdoğan’ın Kırgızistan seyahati dönüşünde verdiği olumlu mesaj şeklinde olmuştu. Erdoğan’ın verdiği olumlu sinyal ile birlikte AK Parti, yerel seçimlerde ittifaka gidilmesinin her iki parti açısından ne tür bir tabloyu beraberinde getireceğine yönelik çok boyutlu bir çalışma başlattı. Partide Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın bu yönde yaptığı çalışmaların özellikle büyükşehirler başta olmak üzere ilçeler bazında da yaklaşık simülasyonlarla ortaya konduğu belirtildi.

İKİ PARTİ İÇİN ÖNE ÇIKAN İLLER

AK Parti kanadında yapılan değerlendirmelerde, MHP’nin çok iddialı durumda bulunmadığı Ankara, İstanbul ve İzmir’de AK Parti’nin adaylarını desteklemesi gerektiği yönündeki görüşler öne çıkıyor. Buna karşın MHP’nin güçlü olduğu Mersin, Adana, Manisa gibi illerde de AK Parti’nin ciddi bir potansiyelinin bulunduğu, dolayısıyla iyi belirlenmiş bir isimle de buralarda seçimlerin kazanılabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Ancak AK Parti kurmayları, sadece birkaç ilde seçimin kazanılmasından ziyade, daha fazla ilin kazanılmasını sağlayabilecek bir formülün düşünülmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

CHP’DEN ALINABİLECEK İLLER

CHP’nin elinde bulunan, ancak hem milliyetçi, hem de muhafazakar seçmen potansiyelinin partiler arasındaki dağınıklık nedeniyle değerlendirilemediği Aydın ve Eskişehir gibi illerde ortak bir aday üzerinde birleşilmesi durumunda bu illerin CHP’nin elinden alınabileceğine işaret ediliyor. Örneğin MHP’nin, Mersin, Adana ve Manisa’nın yanı sıra, CHP’nin kazandığı Aydın, Burdur ve Edirne gibi illeri de kendi açısından “kazanma potansiyeli olan” iller olarak gördüğü belirtiliyor. MHP ile ittifaka gidilmesi durumunda hangi illerde gidileceği tespit edilecek. İki liderin yapacağı görüşmede çerçevesi çizilecek olan ittifakın detaylarında öncelikle ittifak yapılarak tek aday belirlenecek olan büyükşehirler ve il belediye başkanlıkları netleştirilecek. Bu illerde sadece büyükşehir veya ilin merkezi için bir aday tespit edilip edilmeyeceği, ilçelerin de dahil edilip edilmeyeceği ortaya konacak. Buna göre de iki partinin kurmayları detay çalışma yaparak, olgunlaştırdıkları çalışmaları iki lidere de sunduktan sonra uygulamaya konulma aşamasına geçilecek.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ERDOĞAN VE BAHÇELİ HER AN GÖRÜŞEBİLİR