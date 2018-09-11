Yerel ittifak kararı liderler zirvesinde
Başkan Erdoğan’ın, MHP lideri Bahçeli’nin gündeme getirdiği yerel seçimde de Cumhur İttifakı için AK Parti çalışma başlattı. Seçim simülasyonunda Eskişehir, Aydın ve İzmir’in CHP’den alınabileceği belirtildi.
- STAR ANKARA
AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın Mart 2019’daki yerel seçimlerde de devam edip etmeyeceği konusunda da karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapacağı görüşmede verilecek. Bahçeli’nin siyasi kulisleri hareketlendiren ‘Yerelde de ittifak’ teklifinin AK Parti kanadındaki ilk yansıması Başkan Erdoğan’ın Kırgızistan seyahati dönüşünde verdiği olumlu mesaj şeklinde olmuştu. Erdoğan’ın verdiği olumlu sinyal ile birlikte AK Parti, yerel seçimlerde ittifaka gidilmesinin her iki parti açısından ne tür bir tabloyu beraberinde getireceğine yönelik çok boyutlu bir çalışma başlattı. Partide Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın bu yönde yaptığı çalışmaların özellikle büyükşehirler başta olmak üzere ilçeler bazında da yaklaşık simülasyonlarla ortaya konduğu belirtildi.
İKİ PARTİ İÇİN ÖNE ÇIKAN İLLER
AK Parti kanadında yapılan değerlendirmelerde, MHP’nin çok iddialı durumda bulunmadığı Ankara, İstanbul ve İzmir’de AK Parti’nin adaylarını desteklemesi gerektiği yönündeki görüşler öne çıkıyor. Buna karşın MHP’nin güçlü olduğu Mersin, Adana, Manisa gibi illerde de AK Parti’nin ciddi bir potansiyelinin bulunduğu, dolayısıyla iyi belirlenmiş bir isimle de buralarda seçimlerin kazanılabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Ancak AK Parti kurmayları, sadece birkaç ilde seçimin kazanılmasından ziyade, daha fazla ilin kazanılmasını sağlayabilecek bir formülün düşünülmesi gerektiğini ifade ediyorlar.
CHP’DEN ALINABİLECEK İLLER
CHP’nin elinde bulunan, ancak hem milliyetçi, hem de muhafazakar seçmen potansiyelinin partiler arasındaki dağınıklık nedeniyle değerlendirilemediği Aydın ve Eskişehir gibi illerde ortak bir aday üzerinde birleşilmesi durumunda bu illerin CHP’nin elinden alınabileceğine işaret ediliyor. Örneğin MHP’nin, Mersin, Adana ve Manisa’nın yanı sıra, CHP’nin kazandığı Aydın, Burdur ve Edirne gibi illeri de kendi açısından “kazanma potansiyeli olan” iller olarak gördüğü belirtiliyor. MHP ile ittifaka gidilmesi durumunda hangi illerde gidileceği tespit edilecek. İki liderin yapacağı görüşmede çerçevesi çizilecek olan ittifakın detaylarında öncelikle ittifak yapılarak tek aday belirlenecek olan büyükşehirler ve il belediye başkanlıkları netleştirilecek. Bu illerde sadece büyükşehir veya ilin merkezi için bir aday tespit edilip edilmeyeceği, ilçelerin de dahil edilip edilmeyeceği ortaya konacak. Buna göre de iki partinin kurmayları detay çalışma yaparak, olgunlaştırdıkları çalışmaları iki lidere de sunduktan sonra uygulamaya konulma aşamasına geçilecek.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ERDOĞAN VE BAHÇELİ HER AN GÖRÜŞEBİLİR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısından sonra parti olarak Cumhur İttifakı’nın ilkelelerine bağlılıklarının sürdüğünü ifade itti.Çelik, 2 saat 50 dakika süren toplantıdan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:
CUMHUR İTTİFAKI: Cumhur İttifakı geçen dönemde son derece önemli Türk siyasetine kazanımlar getirmiştir, bundan sonrasında da aynı kazanımları devam ettireceğine bir kuşkumuz yoktur. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın ilkelerine bağlılığımız sürmektedir. Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermektir, toplumsal taleplere duyarlı olmaktır.
YEREL SEÇİMLER: Değişik açıklamalar yapılıyor, o da şu; bir ittifakın sürmesi başka bir şeydir, yerel seçimlerde bu ittifakın nasıl olacağına dair öne sürülen fikirler başka şeydir. Bu açıdan baktığımızda ittifakın sürdüğünü açık net bir şekilde vurguluyoruz, bu ittifaka önem verdiğimizi açık net bir şekilde vurguluyoruz ama yerel seçimlere dönük olarak ‘şu mekanizmaya karar verdik, bu mekanizmaya karar verdik, şu yöntemle bir ittifak yapacağız, şu tarzla, şu siyasi sitille bunu gerçekleştireceğiz’ ya da ‘şöyle bir mekanizma kurduk’ diyebileceğimiz bir durumda değilim. Bu ancak Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin bir araya gelmesiyle birlikte şekillenecek bir süreçtir.
ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ: Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki görüşmeler son derece verimli ve kendi dinamiği içerisinde süren görüşmelerdir. Dolayısıyla Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin takvimine göre bu görüşmeler zaten sürmektedir. Bugünlerde yeni bir görüşme olur mu? Her an olabilir, bu mümkündür. İstişare için bir araya gelinebilir. Bununla ilgili kendi takvimlerine göre, liderlerin takvimine göre karar verilmektedir. Şu anda verilmiş somut bir karar yok.
AF KONUSU: Af tartışmalarıyla ilgili daha önce açıkladığımın dışında yeni bir değerlendirmemiz yok. Dolayısıyla daha önce açıkladığımız siyasi görüşümüzü, pozisyonumuzu ve değerlendirmemizi aynen koruduğumuzu söyleyebilirim.
İDLİB: Türkiye gerek diplomatik gerek diğer kanallardan istişarelerini sürdürüyor. İran ve Rusya ile bu istişareler sürdüğü gibi aynı şekilde Cenevre Süreci, Astana Süreci arasında köprü olma işlevini sürdürüyor.
YASSIADA ZİHNİYETİ: (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) 15 Temmuz’a darbe girişimi derken, 20 Temmuz’a darbe diyorsa, Fetullahçı Terör Örgütü ile meşru hükümeti aynı düzlemde algılıyor demektir. Biz bu yaklaşıma ‘Yassıada zihniyeti’ diyoruz. 15 milletvekilini bir yerden bir yere göndermeyi demokrasiye verdiği önem olarak görüyor. Milletvekili iradesi devre mülk değil.
ATİNA’YA TEPKİ: (Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Başkanlığı tarafından müftülere yönelik hazırlanan kararname taslağı) Lozan Antlaşması’na, uluslararası sözleşmelere aykırı. Modern dünyanın geldiği bu çerçevede Batı Trakya’daki soydaşlarımızın, Müslüman kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını hiçe sayan bir düzenlemedir. Yunan makamlarının bundan vazgeçmesini bekliyoruz.
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