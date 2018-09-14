Yerli ve Milli T-625 Almanları şaşkına çevirdi Türkiye son yıllarda savunma sanayii alanında önemli adımlar atıyor. İnsansız hava araçları, özgün taaruz helikopterleri ve silah/mühimmatlarını tamamen milli imkanlarla üreten Türkiye, geçtiğimiz günlerde yine milli bir başarının altına imzasını atmıştı.