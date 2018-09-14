Yerli ve Milli T-625 Almanları şaşkına çevirdi
Türkiye son yıllarda savunma sanayii alanında önemli adımlar atıyor. İnsansız hava araçları, özgün taaruz helikopterleri ve silah/mühimmatlarını tamamen milli imkanlarla üreten Türkiye, geçtiğimiz günlerde yine milli bir başarının altına imzasını atmıştı.
Yük taşımak için üretilen T-625 tipi helikopterin havalanışı ve başarılı test sonuçları, Almanya’yı şaşkına çevirdi.
BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ
Alman Die Welt gazetesinde inceleme altına alınan T-625’ten övgüyle bahsedilirken, Türkiye’nin havacılık alanında adeta Batı’dan bağımsızlığını ilan ettiğini duyurdu. Gazetede yer alan yazıda “Ankara’daki bir pistten ilk Türk yapımı T625 tipi helikopter havalandı. Bu, Batılı helikopter yapımına dair teknik bilgilerden bağımsız olduklarının ilanıydı.” diye bahsedildi.
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