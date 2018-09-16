Yukarı Karabağ olmazsa olmazımız
Azerbaycan’ın zaferinin yıllarca unutturulmaya çalışıldığını söyleyen Erdoğan sert konuştu: Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi, Ermenistan ile ilişkilerimizin düzelmesinin olmazsa olmaz şartıdır, bu böyle bilinmelidir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azadlık Meydanı’nda, Kafkas İslam Ordusu’nun teşkilinin ve Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında Ermenistan’a mesaj göndererek “Kardeşimizin topraklarının yüzde 20’sini işgal altında tutanların, öz yurduna dönmekten alı koyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir. Bu meselede öncelikle adım atması gereken işgalcilerdir” dedi.
İKİ KARDEŞ ÜLKEYİZ
Erdoğan şunları söyledi: “Onlar fedakarlıkları ve cesaretleriyle geride nesilden nesile gururla anlatılacak şanlı bir destan bırakarak Türkiye ve Azerbaycan’ın ebedi kardeşliğinin nişanesi oldular. 1132 şehit mezarıyla Azerbaycan Türkiye’den sonra en fazla şehitliğimizin ve şehit mezarımızın bulunduğu ülkedir. Burada koyun koyuna yatan şehitlerimiz aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki kader ortaklığının da timsalidir. Türkiye ve Azerbaycan geçmişi bir, kültürü bir, dili bir, dini bir, iki kardeş ülkedir. Bizler Bahtiyar Vahapzade’nin o güzel ifadesiyle, “Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu, o da ulu, bu da ulu. Azerbaycan-Türkiye.”
“Biz bugün burada sadece Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin destansı mücadelesiyle 100’üncü yıl dönümünü kutlamıyoruz. Bizler aziz şehitlerimizin bize emanet olarak, kemik kardeşliğimizi de idrak ediyoruz. Burada bir gerçeğin altını hemen çizmekte fayda görüyorum.15 Eylül 1918 yılında şu an üzerinde bulunduğumuz topraklarda yaşanan asla sıradan bir hadise değildir. Bir asır önce burada verilen mücadele bizim kardeşliğimizin, dostluğumuzun birlik ve beraberliğimizin de sembolüdür.
İLK TANIYAN BİZİZ
Geçmişi bilmeden bir asır önce Nuri Paşa ve Askerlerinin ta binlerce kilometre öteden Bakü’ye koşmalarının sebebini anlamadan, şu dayanışma tablosunun manasını da kavrayamayız. Bundan bir asır önce zulüm öyle boyutlara ulaşmıştır ki, Nuri Paşa Azerbaycanlı çocuklar hep bir ağızdan mutluluklarını şöyle dile getirmişlerdir. Genceli’nin civanları Bakü diye can verir. Bugün 15 Eylül 1918 tarihinde kazanılan bu büyük zaferi küçük, önemsiz göstermeye çalışan bazı çevreler olduğunu biliyoruz. Buna teşebbüs edenler o dönemde aldıkları ağır yenilginin utancını hala unutamayanlardır. Bağımsızlığının ilanından 22 ay sonra bunda başarılı da olmuşlardır. Kafkas İslam Ordusu’nun ve Azerbaycan Ordusu’nun burada gerçekleştirdikleri harekatlar, o dönemde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sağlayarak bugünkü bağımsızlığının temelini atmıştır. Azerbaycan’ı ilk tanıyan devletin Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıması asla tesadüf değil, kemik kardeşliğimizin tabii sonucudur.”
AZERBAYCAN AĞLARSA BİZ AĞLARIZ
Erdoğan, “Bugün Türkiye Azerbaycan’ın sadece siyasi ve askeri değil, ticari, ekonomik ve kültürel alanda en önemli ortağı konumundadır. Türkiye’de eğitim almış Azerbaycanlıların sayısı 125 binin üzerindedir. Halen 15 binden fazla Azerbaycanlı öğrenci eğitim görüyor. Müştereken hayata geçirdiğimiz projeler tüm bölgeye damgasını vuruyor. Türkiye Azerbaycan’daki en büyük yatırımcılardan biridir. İnşallah Azerbaycan da çok yakında Türkiye’de aynı konuma gelecektir. Yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmedik, görmeyeceğiz. Bize düşen binlerce şehidimizin kanıyla yoğrulan bu dostluğu, her alanda işbirliğimizi derinleştirmektir. Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, gururu bizim gururumuz. Derdi sıkıntısı da bizim problemimizdir. Azerbaycan ağlarsa biz ağlarız. Azerbaycan sevinirse biz seviniriz” dedi.
Sınırımızı açmayı bizden beklemeyin
Başkan Erdoğan, Azerbaycan’ın en büyük sıkıntı kaynağı olan Yukarı Karabağ, bizim için de aynı derecede sıkıntı kaynağıdır. Türkiye olarak, problemin çözümü için Azerbaycan’ın ortaya koyduğu çabaları sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceğiz. Yıllardır vatan hasretiyle hayatlarını sürdüren bir milyondan fazla kardeşimizin artık gözyaşları dinsin istiyoruz. Kardeşimizin topraklarının yüzde 20’sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alı koyanların, bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır beyhudedir. Türkiye’nin tavrı bellidir, nettir, kesindir. Bu meselede öncelikle adım atması gereken işgalcilerdir. Bir milyondan kardeşimizin yüreğini memleket özlemiyle yakanlardır. Elbette komşularımızla iyi ilişkiler kurmayı istiyoruz. Ancak Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi, Ermenistan ile ilişkilerimizin düzelmesinin olmazsa olmaz şartıdır. Bu böyle bilinmelidir” diye konuştu.
Kafkas İslam Ordusu ayakta alkışlandı
Azadlık Meydanı’nın törenlerde Azerbaycan ordusunin geçişinden sonra Türk Kara Kuvvetlerine bağlı askeri birlikler boy gösterdi. İki ülke askerinin törendeki uyumu izleyenlerce alkışlandı. TSK Mehter Takımı, tören alanına Ceddin Deden marşıyla girdi. Mehter Takımı’nın, “Azerbaycan Asker Marşını” söylemesi izleyicilerden yoğun alkış aldı. Türk ve Azerbaycan askerlerinden oluşan birlik, 100 yıl önce Kafkas İslam Ordusu’nun giydiği kıyafetlerle tören alanından geçti. Erdoğan ve Aliyev, bu birliği ayakta alkışladı.
Erdoğan’ı böyle karşıladı
Kafkas İslam Ordusu’nun teşkili ve Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine iştirak etmek için Azerbaycan’a giden Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Gençlik Sarayı’nda gerçekleştirilen karşılama töreninde Aliyev, makam aracından inen Başkan Erdoğan ile kucaklaştı. Erdoğan ve Aliyev’in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. Heyetlerin takdiminin ardından askeri geçit törenini izleyen Erdoğan ve Aliyev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
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