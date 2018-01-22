Zeytin Dalı’nda ikinci gün kaçıyorlar
İşgal altındaki Afrin’i terörden arındırarak kardeş halkı zulümden kurtarmaya yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’nda kara harekatı başladı. Terör hedefleri havadan ve karadan yerle bir edildi; Şenkal, PYD’den temizlenen ilk köy oldu.
- l SELİM EFE ERDEM - İSTANBUL / LÜTFİ KAPLAN - ANKARA / KEMAL GÜMÜŞ - HATAY
Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle, Türkmen, Kürt ve Arap’lardan oluşan Suriye Milli Ordusu (MSO) ve Özel Kuvvekler’e bağlı timlerin taktik saldırılarıyla önceki gün başlayan Zeytin Dalı Harekatı’nda dün ikinci hamle geldi. TSK, kara harekatı başlattı. Fırtına obüsleri, ÇNRA’lar ve 72 F-16’nın destek verdiği harekatta SMO birlikleri ve Mehmetçik, tanklar ve zırlılarla birlikte Hatay/Hassa’daki Akbaba Sınır Karakolu, Hatay/Kırıkhan Oğulpınar Sınır Karakolu, Hatay/Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ve Frıt Kalkanı bölgesindeki Azez’den Afrin’e giriş yaptı. Özel kuvvetler ve piyade güçleri, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 km ilerledi. Harekatta görev alan ÖSO güçleri, terör örgütü PKK/PYD elinden ilk köyü aldı. ÖSO, Şenkal’den sonra Raco kasabasına bağlı Balıköy, Eda Manlı ve Korni köylerini de kurtardı. Harekat sırasında 3 terörist gözaltına alındı. Kayseri ve Bolu’dan gelen komando birlikleri ve SMO askerleri bir mukavemetle karşılaşmazken, teröristler İdlib’teki TSK unsurlarını hedef alıyor. Bu nedenle İdlib’teki Türk güçleri top atışlarıyla karşılık veriyor. Örgütün Azez’e yaptığı saldırılara da şiddetle karşılık veriliyor.
KOORDİNASYON MİT’TEN
TSK tankları sahada ilerlemekte olan ÖSO güçlerine destek veriyor. Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve örgüt üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor. Zeytin Dalı Harekatı’na taktik düzeyde elektronik istihbarat desteği sağlayan MİT sahadaki birliklere anında bilgi sağlıyor. ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesini üstlenen MİT diğer yandan da hava saldırıları için hedef belirleme desteği de veriyor. Teröristler İdlib’teki TSK unsurlarını da hedef alıyor. İdlib’teki Türk güçleri top atışlarıyla karşılık veriyor. Örgütün Azez’e saldırıları da sürüyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki birlikler terör örgütüne karşılık veriyor. Savaş uçakları desteğindeki ÖSO ve Mehmetçik, Tel Rifat hattına yükleniyor. Teröristler Afrin’İn içinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya yoğunlaşıyor. Örgütün askeri hastaneyi kapattığı, teröristleri sivil hastanelerde tedavi ettiği öğrenildi. Teröristlerin sivil kıyafetlere büründüğü, bazı alanlarda araçlı devriyelerin gezdiği bilgilerine ulaşıldı.
153 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ
GENELKURMAY, Afrin’deki PKK/PYD ile DEAŞ’ın kullandığı sığınak, barınak, mühimmat deposu gibi 153 hedefi yerle bir etti. Zeytin Dalı Harekatı’nın planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi. Teröristlerin gözlem noktaları, mevziler ve verici istasyonları vuruldu. Hedeflerin insansız hava araçlarıyla işaretlendiği ve F-16’ların attığı lazer güdümlü bombalarla vuruldukları öğrenildi. ‘Lantirn’ adı verilen gece görüş kabiliyetine sahip F-16’ların da aralarında olduğu savaş jetleri hedeflerine bomba yağdırdı. Güdümlü bombalar arasında nüfuz edici bombalar da bulunuyor. Uçakların havada yakıt ikmali için bir tanker uçağı ile havadan erken uyarı ve kontrol uçağı da (AWACS) harekat boyunca görev yaptı. Vurulan DEAŞ hedeflerinin İdlib’in güneyinde oldukları bildirildi. Harekata Konya, İncirlik ve Diyarbakır’dan kalkan F-16’lar bomba yağdırmaya devam ediyor.
45 hedefe bomba yağdı
İncirlik’ten kalkan kaplan simgeli 192. Filo’ya bağlı bomba yüklü uçak, Suriye sınırına doğru uçtu. Türk savaş uçakları dün de 32 F-16 ile 45 hedefi imha etti.
Harekatta terör işgalinden kurtarılan Şenkal Köyü’ne Türk bayrağı çekildi.
ŞAM REJİMİNE YALVARDILAR
Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Afrin operasyonundaki kararlılığı gören terör örgütü PKK/PYD’nin iki kez görüştüğü rejimden Afrin’i teslim almasını istediği öğrenildi. Örgütün Afrin yöneticisi Halil Tefdem ve yardımcıları Ahmet Hudro, Mahmut Berhudan ile Nocin kod adlı teröristlerin yaptığı iki ayrı görüşmede rejimden Afrin’de bayrağını asması talep edildi.
MCGURK BİZZAT İŞBAŞINDA
Ancak rejim talepleri Türkiye ile karşı karşıya gelmek için kabul etmedi. Terör örgütü, Afrin’in dağlık kesimlerini Türkiye’ye terör ihracı için kullandı. PKK’lı teröristlerin yanı sıra DEAŞ teröristlerinin de Türkiye’ye sızmasında bu bölge kullandırıldı. Afrin’i adeta bir konsorsiyum yönetiyor. Örgüt ve ABD’nin DEAŞ temsilcisi Brett McGurk yakın işbirliği içerisinde bulunuyor. Suriye’nin kuzeyinde oluşan sözde kantonların yöneticileri doğrudan PKK yöneticilerinden Murat Karayılan ve Sabri Ok’a bağlı. Bu iki ismin altında Suriye kökenli Bahoz Erdal ve Nureddin Sofi bulunuyor. McGurk ile yakın temasta bulunan Şahin Cilo ise Bahoz Erdal ve Nureddin Sofu’nun emrinde çalışıyor. Afrin yöneticisi Halil Tefdem ise Şahin Cilo’ya bağlı.
TERÖRÜN LOJİSTİK DESTEĞİ REJİMDEN
Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Esad rejimi, Halep merkezindeki örgüt unsurlarının Afrin’e yardım göndermesinin önünü açtı. Rejim, terör örgütünün işgalindeki Şeyh Maksud mahallesinden Afrin’e takviye gönderebilmesi için kara yolundan geçiş imkanı sağlıyor. Örgüt, rejimin izniyle Halep merkezi Afrin’e bağlayan Nubul Zehra karayolunu kullanmaya başladı. Şeyh Maksud mahallesinden çok sayıda PYD/PKK’lı, mühimmat yüklü araçlarla Afrin yönünde ilerliyor.
Teröristlerin zorla silah altına aldığı Afrinliler ilk fırsatta Mehmetçik ve ÖSO askerlerine teslim oluyor.
Komutanlar sınırın sıfır noktasında
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Hatay’a giderek sınırdaki birlikleri denetledi. Akar, harekâtın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini, TSK’nın faaliyetlerini, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü vurguladı. Harekât esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiğini ifade eden Akar, harekâtın bir maksadının da bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu bir kez daha belirtti. Akar, İran Genelkurmay Başkanı Bagheri ile de telefonda harekatı görüştü.
Cephede ilk namaz
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilerleyen Türk askerleri, kendilerinin ve tanklarının emniyetini alarak bölgede ilk namazlarını kıldı.
Sarı bandın sırrı
Afrin’e giriş yapan ÖSO gruplarına dışarıdan sızma girişimini önlemek için kollarına sarı bant takıldı. Fırat Kalkanı harekatında da ÖSO grupları kollarına kırmızı ve mavi bant takmışlardı.
Mehmetçik için 90 bin camide zafer duası
Sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için ülkedeki 90 bin camide sabah namazında Fetih Suresi okundu. Harekatın zaferle sonuçlanması için Mehmetçiğe dua edildi. Camilerde yatsı ve sabah namazları öncesi ve sonrasında Fetih Suresi okunmasına harekat sona erene kadar devam edilecek.
Tek düşmanımız işgalci teröristler
ÖSO Afrinli komutanlarından Ebu Meryem, Afrin halkına sakin olma çağrısı yaparak, sivillerin hedef alınmayacağını yineledi. Ebu Meryem, “tek düşmanlarının terör örgütü PYD/PKK” olduğunu ifade etti.
Reyhanlı ve Kilis’e roketli saldırı: 1 şehit
Afrin’de köşeyı sıkışan teröristler Hatay Reyhanlı’ya üç roket fırlattı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 37 kişi yaralandı. Afrin’den ateşlenen 4 roket de Kilis’in Ekrem Çetin ve Barış mahallelerindeki 4 eve isabet etti. Saldırıda yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.
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