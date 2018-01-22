Zeytin Dalı’nda ikinci gün kaçıyorlar

Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle, Türkmen, Kürt ve Arap’lardan oluşan Suriye Milli Ordusu (MSO) ve Özel Kuvvekler’e bağlı timlerin taktik saldırılarıyla önceki gün başlayan Zeytin Dalı Harekatı’nda dün ikinci hamle geldi. TSK, kara harekatı başlattı. Fırtına obüsleri, ÇNRA’lar ve 72 F-16’nın destek verdiği harekatta SMO birlikleri ve Mehmetçik, tanklar ve zırlılarla birlikte Hatay/Hassa’daki Akbaba Sınır Karakolu, Hatay/Kırıkhan Oğulpınar Sınır Karakolu, Hatay/Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ve Frıt Kalkanı bölgesindeki Azez’den Afrin’e giriş yaptı. Özel kuvvetler ve piyade güçleri, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 km ilerledi. Harekatta görev alan ÖSO güçleri, terör örgütü PKK/PYD elinden ilk köyü aldı. ÖSO, Şenkal’den sonra Raco kasabasına bağlı Balıköy, Eda Manlı ve Korni köylerini de kurtardı. Harekat sırasında 3 terörist gözaltına alındı. Kayseri ve Bolu’dan gelen komando birlikleri ve SMO askerleri bir mukavemetle karşılaşmazken, teröristler İdlib’teki TSK unsurlarını hedef alıyor. Bu nedenle İdlib’teki Türk güçleri top atışlarıyla karşılık veriyor. Örgütün Azez’e yaptığı saldırılara da şiddetle karşılık veriliyor.

KOORDİNASYON MİT’TEN

TSK tankları sahada ilerlemekte olan ÖSO güçlerine destek veriyor. Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve örgüt üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor. Zeytin Dalı Harekatı’na taktik düzeyde elektronik istihbarat desteği sağlayan MİT sahadaki birliklere anında bilgi sağlıyor. ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesini üstlenen MİT diğer yandan da hava saldırıları için hedef belirleme desteği de veriyor. Teröristler İdlib’teki TSK unsurlarını da hedef alıyor. İdlib’teki Türk güçleri top atışlarıyla karşılık veriyor. Örgütün Azez’e saldırıları da sürüyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki birlikler terör örgütüne karşılık veriyor. Savaş uçakları desteğindeki ÖSO ve Mehmetçik, Tel Rifat hattına yükleniyor. Teröristler Afrin’İn içinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya yoğunlaşıyor. Örgütün askeri hastaneyi kapattığı, teröristleri sivil hastanelerde tedavi ettiği öğrenildi. Teröristlerin sivil kıyafetlere büründüğü, bazı alanlarda araçlı devriyelerin gezdiği bilgilerine ulaşıldı.