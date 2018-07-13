Zirve arası ikili temaslar
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel’deki NATO Zirvesi’nin ikinci gününde de yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan zirve kapsamında düzenlenen ‘Afganistan Oturumu’na iştirak etti.
Oturum öncesi Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev,Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi. Erdoğan günün en uzun görüşmesini ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptı. Bir saat 15 dakika süren görüşmede Fransa ile Hırvatistan’ın oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası final maçıyla ilgili keyifli bir diyalog da yaşandı. Macron’un “Rusya’ya gelecek misiniz?” sorusuna Başkan Erdoğan, “Ankara’dayım. Hükümeti yeni kurduk, işimiz çok ama televizyondan izleyeceğim” yanıtını verdi.
Erdoğan darbecilere karşı devletin onuruna sahip çıktı
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, SETA’nın düzenlediği 15 Temmuz Sempozyumu›nda o gün darbecilerin Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nı teslim alamadığını söyledi. Bozdağ, şunları kaydetti: “Lider korkmadı, darbecilere teslim olma yollarını aramadı, ölümden çekinmedi, ölmeyi ve darbecilere teslim olmak yerine milletinin ve devletinin onuruna sahip çıkmayı tercih etti. Bundan önce hiçbir lider, darbecilere meydan okuma cesaretini gösterememiştir. Parlamento direndi, kapatılmasına da izin verilmedi.”
Hırvat Başbakanı tebrik etti
Başkan Erdoğan, önceki gece oynanan Dünya Kupası’nda 2-1 sonuçlanan Hırvatistan-İngiltere maçının son dakikalarını İngiltere Başbakanı May, Almanya Başbakanı Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Rama cep telefonu ekranından birlikte izledi. Arnavutluk Başbakanı Rama’nın paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yer aldı. Videoda, Çavuşoğlu’nun, May’e maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın Türk olduğunu söylediği, bitiş düdüğü ile Rama’nın, May’i teselli ederek “Dünya Kupası, Batı Balkanlar’a geliyor” dediği görülüyor. Başkan Erdoğan dün de zirve sırasında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile selamlaşarak futbol başarısından dolayı tebrik etti. Erdoğan, Fransa ile oynanacak final karşılaşmasında da Hırvatistan’a başarı dileklerini iletti.
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