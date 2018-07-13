Zirve arası ikili temaslar

Oturum öncesi Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev,Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi. Erdoğan günün en uzun görüşmesini ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptı. Bir saat 15 dakika süren görüşmede Fransa ile Hırvatistan’ın oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası final maçıyla ilgili keyifli bir diyalog da yaşandı. Macron’un “Rusya’ya gelecek misiniz?” sorusuna Başkan Erdoğan, “Ankara’dayım. Hükümeti yeni kurduk, işimiz çok ama televizyondan izleyeceğim” yanıtını verdi.

Erdoğan darbecilere karşı devletin onuruna sahip çıktı

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, SETA’nın düzenlediği 15 Temmuz Sempozyumu›nda o gün darbecilerin Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nı teslim alamadığını söyledi. Bozdağ, şunları kaydetti: “Lider korkmadı, darbecilere teslim olma yollarını aramadı, ölümden çekinmedi, ölmeyi ve darbecilere teslim olmak yerine milletinin ve devletinin onuruna sahip çıkmayı tercih etti. Bundan önce hiçbir lider, darbecilere meydan okuma cesaretini gösterememiştir. Parlamento direndi, kapatılmasına da izin verilmedi.”