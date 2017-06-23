Bab’ta bayram telaşı

Terör örgütü DEAŞ korkusundan uzak bir bayram geçirmeye hazırlanan Halep’in Bab ilçesi sakinleri, bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara akın etti. Bayramın yakınlaşmasıyla çarşı ve pazarların kalabalıklaştığı ilçede, güvenliği Özgür Suriye Polisi sağlıyor. Dükkan ve çarşıların gece geç saatlere kadar açık olduğu Bab’ta insanlar alışverişlerini genellikle iftardan sonra yapmayı tercih ediyor. Hemen her şeyin mevcut olduğu ilçede halk geç saatlere kadar emniyet içinde alışveriş yapıyor. İlçedeki tatlı satan dükkanlar da bayram öncesinde vitrinlerini yöresel tatlılarla süslüyor.