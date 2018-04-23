100 bitkisel ilaç artık doktorlar tarafından yazılıp sadece eczanelerde satılacak

Sağlık Bakanlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında bitkisel ilaç üretimi ve denetiminde tek yetki sahibi oluyor. Bakanlığın 1 yıl içinde ruhsat vermeyi planladığı kapsül halindeki 100 bitkisel ilaç, fitoterapi sertifikası olan uzman doktorlar tarafından yazılıp sadece eczanelerde satılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen “Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” cumartesi günü İstanbul'da yapıldı.

Hekimler, fitoterapi, müzik terapisi, hacamat gibi pek çok başlıkta sunumlar yaptı. Kongrede dikkat çeken iki konu ise hastane içi sevk sistemi ve bitkisel ilaçlarla ilgili olan konular oldu.

BAZI BİTKİSEL İLAÇLAR ARTIK DOKTORLAR TARAFINDAN YAZILACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ruhsat verdiği bitkisel destek ürünleri, bundan sonra Sağlık Bakanlığının kontrolünde ‘bitkisel ilaç’ olarak yapılacak.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında Sağlık Bakanlığı bitkisel ilaç üretimi ve denetiminde artık tek yetki sahibi olacak. 100 bitkisel ilaç artık doktorlar tarafından yazılacak ve vatandaşlara reçeteyle verilecek.

Bir yıl içinde ruhsat verilmesi planlanan bitkisel ilaçlar, fitoterapi sertifikası olan uzman doktorlar tarafından yazılabilecek ve sadece eczanelerde satılacak.

Kongreye katılan uzmanlar, bitkilerin tedavi edici özelliklerinin yanı sıra yanlış kullanıldıklarında birer zehir de olabileceğini belirterek, şu ifadelerde bulundu: "Bitkinin hangi rahatsızlıklarda ve nasıl kullanılacağı, bitkinin ne zaman, nasıl toplanacağı çok önemli. Sağlık Bakanlığı artık bitkisel ürünlerde tek yetkili. Ruhsatlandırmayı artık kendisi yapıyor. Şu anda 20 bitkisel ilaç Sağlık Bakanlığından ruhsatlı. 1 yıl içerisinde bu sayının 100’e çıkarılması planlanıyor. Adı da destek ürünü yerine bitkisel ilaç oluyor. Sağlık Bakanlığının kapsül şeklindeki ruhsatlı bitkisel ilaçlarını artık sadece biz hekimler reçeteleyeceğiz ve bu ilaçlar sadece eczanelerde satılacak.”