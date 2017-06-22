'3 boyutlu' bebek dünyaya geldi!

Halk arasında tavukkarası veya gece körlüğü, tıptaki adıyla da 'Retinitis Pigmentosa' hastası 23 yaşındaki Yeliz Temiz ile eşi Tekin Temiz, yüzde 30 oranında görme yetisine sahip. Daha önce Türkiye’de ilk kez Türkiye Hastanesi’nde uygulanmaya başlanan yöntemle bebeğinin maket modeline dokunarak hissetmeleri sağlanan çiftin kız bebekleri dünyaya geldi.

'KUCAĞIMDAYMIŞ GİBİ HİSSETTİM'

Evlat sevgisinin bambaşka olduğunu söyleyen Yeliz Temiz, "Onun sesinin üzerine daha güzel bir ses duymadım. Benim için maket bambaşka bir şeydi. Bu konuda Türkiye Hastanesi’ne ve maketin oluşumu aşamasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü normal bir ultrasonda bir fotoğraf olarak veriliyordu ve çocuğumun hangi aşamada olduğunu görmemenin üzüntüsünü yaşıyordum. Ancak o maketi elime aldığım an bebeğim kucağımdaymış hissini yaşatıyordu. Maketin canlı haliyle tek farkı, sesini duymak ve sıcaklığını hissetmek" dedi.

'EŞİME YARDIMCI OLACAĞIM'

Görme engellilerin hisleriyle mutlu olduğunu ve o hisleri kendi dünyalarında canlandırdıklarını dile getiren Tekin Temiz, "Bize bebeğin 3 boyutlu maketini oluşturarak Anneler Günü’nde bize bu mutluluğu yaşattılar. Babalar Günü haftasında ise bebeğimizi kucağımıza aldık. Bebeğimizin şu anki sağlık kontrollerinde hiçbir sıkıntı yok. İlerleyen zamanlarda gerekli kontrollerini bütün bebekler gibi sağlayacağız. İlk defa baba olmanın mutluluğu içerisindeyim. Eşime tabii ki yardımcı olacağım. Bebeğimizi beraber büyüteceğiz. Artık yolumuza 3 kişi olarak devam edeceğiz" dedi.

BEBEK MAKETİNE BENZİYOR

Yazılımı gerçekleştiren Biyomedikal Uzmanı Halil İbrahim Karatürk, "4 boyutlu ultrasondan aldığımız datalarla 3D yazılım sistemiyle 2 ay önce annesine bebeğinin maketini verme fırsatımız oldu. Onlarla birlikte bu mutluluğu biz de tattık. Bebeğimiz maketine benzer bir şekilde dünyaya geldi. Bu sistemin hastaya herhangi bir zararı yok. Çünkü çekilen ultrason sonrası datalardan aldığımız verilerle maketi oluşturuyoruz" diye aktardı.