3 kadını öldürdü, yine raflarda!

Ebru Atabeyoğlu (24), Nilay Dinçer (23) ve Hülya Işıkçı (40), 2010’da ART arda öldü. 3’ünün de bilinen bir rahatsızlığı yoktu. Ortak noktaları, hızlı zayıflama iddiasındaki bir hap kullanmalarıydı.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; genç kadınların ölümüne neden olduğu belirlenen “Pepper Time” ile “Formula 7” adlı ürünler, 7 yıl önce sağlık Bakanlığı’nca toplatmıldı. Ancak ürün yasaklı olmasına ve hayati tehlikesi bulunmasına rağmen yeniden sanal raflara çıktı. Habertürk’ün araştırmasına göre, internette onlarca sitede “Pepper Time”, bitkisel zayıflama hapı olarak pazarlanıyor. Kapsül olarak satışı yapılan üründe, reçeteli satılması gereken ve tok tutma iddiasındaki “sibutramin” bulunuyor. Ancak bu, toksik bir madde. Ve şimdi daha da büyük risk içeriyor. Zira internette farklı fiyatlarla satılan ürünlerin, üretim ve satış aşamalarında sahtecilik devreye giriyor. Sahteciler, obeziteye karşı önerdikleri ancak vücutta tahribata yol açabilen “sibutramin” maddesinin toz molekülünü, Çin kaynaklı internet sitelerinden kilosunu 500 dolara satın alıyor, Türkiye’de merdivenaltı ortamlarda kapsüllere dolduruyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yapılan başvurulardaysa “sibutramin” molekülü taşımayan ürün içerikleri sunup onay alıyorlar.

Bakanlığa sorduğumuzda, “Pepper Time adı altında ürünün gıda onayı bulunmamaktadır. Pepper Time, RedPepper, Antakya Biberi vb. ürünlerin satıldığı tespit edilen muhtelif internet siteleri, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilmiştir” denildi.

5 KUTU 345 TL

Sanal ortamda onlarca “Pepper Time” adlı site, sayfa ya da blog var. Ürünü satan sanal sitelerin hepsi orijinal “Pepper Time” sattığını savunuyor. Kutusu 49-69 TL’den başlıyor, 5 kutu fiyatı 345 TL’ye kadar çıkıyor. Ödemeler internet üzerinden. Siparişlerse en geç 2 günde teslim ediliyor. Ürünü satan sitelerden birini arayıp Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olup olmadığını, fiyat farklarını sorduğumuzda, satış temsilcisinin yanıtı şöyle oldu: “Serbest piyasa olduğu için herkes satabiliyor. Ürünlerimiz orijinal. Çin’den geliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamına giriyor. Ürün ilk çıktığı zaman (2010) bildirim yapılmıştı. Şu anda ürün bildirimsiz. Ama yasaklama olmadı. Barkod sisteminden orijinal olduğunu sorgulatabilirsiniz.” “Kilo verdiren sibutramin mi?” sorusuna ise satış temsilcisinin yanıtı “Evet” oldu. “Kalp kapakçığımda sorun var. Kullanabilir miyim?” sorusuna “Çarpıntı yapabilir. Yağ yakımı nabzı yükseltiyor. 2010’da ölen kişilerin hiç- biri otopsi raporuyla kanıtlanmadı. Kilo verdiren ‘sibutramin’ Pepper Time’ın içinde var. Türkiye’de sibutramin içeren ilaçlar reçete ile yazılıyor” yanıtını verdi.

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı Samet Serttaş, “İçeriklerde ‘sibutramin’ olması yasak. Sorun, lisanssız olarak Türkiye’ye getirilmeye çalışılan ürünler ile sahtecilerin ürettiği ürünlerde. Bu ürünler bavulla bile getiriliyor. 3-4 kapsül firması var. Sahteciler de bu firmalardan kapsülleri alıyor. Ürünlere sonradan da müdahale ediyorlar” dedi.

63 KİLOYA DÜŞTÜ, ÖLDÜ

Önce Nisan 2010’da Bursa’da Ebru Atabeyoğlu’nun (24) ölüm haberi geldi. Kullandığı haplarla önce 63 kiloya düşen Atabeyoğlu, kasıkları Ağrımaya başlayınca hastaneye götürüldü. Ağrı kesici iğne yapıldı. Aynı akşam çenesi kilitlendi, hastanede öldü. Ölüm raporuna, zayıflama ilacı aldığı ve aynı gün ağrı kesici iğne yaptırdığı notu düşüldü. Atabeyoğ- lu’nun babası, hapları Sağlık Bakanlığı’na teslim etti. Adli Tıp’ta 2 uzman, ölüm nedeni olarak zayıflama hapını gösterdi. Aile, kızlarının içtiği hapın “Formula 7” olduğunu öne sürdü.

BAĞIRSAKTA AĞIR TAHRİBAT

Ebru’nun ölümünden 2 ay sonra, 1 çocuk annesi Nilay Dinçer (23) bir arkadaşı vasıtasıyla Pepper Time ile tanıştı. 2 ay kullandı. O da Atabeyoğlu gibi kasık ve karın ağrısı yüzünden hastaneye kaldırıldı. Bağırsaklarında ağır tahribat olduğu anlaşıldı. Hastanede 3 kez kalbi durdu ve ardından öldü. Dinçer’in Pepper Time kullandığının anlaşılması üzerine, Sağlık Bakanlığı ürünü piyasadan toplattı.

RAHATSIZLIĞI YOKTU

Bursalı Hülya Işıkçı (40) da hızlı zayıflamak istedi. Annesinin uyarısına rağmen Pepper Time sipariş etti. İkinci kutuyu yeni açtığı gün, annesi onu odasında baygın şekilde buldu. Diğer 2 genç kadın gibi bilinen rahatsızlığı yoktu. Kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeni belirlenemedi ama kanında aynı etken maddeye rastlandı.