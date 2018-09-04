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Ağır çantalar hasta ediyor 

Çocukların okula başlamadan önce sağlık kontrolünden geçirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Dr. Atiye Gündüz, özellikle ağır okul çantalarına ve skolyoza vurgu yaptı.

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Ağır okul çantalarının omurga sağlığını bozduğuna dikkat çeken Gündüz, “Okul çantası sırtta ve omuzlarda ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olmalıdır. Eğer çocuğun okul çantasını yanında taşınması gerekiyorsa 12 yaşına kadar 4 kg’ı, 15 yaşına kadar da 5 kg’ı geçmemelidir. Çantanın uzun süre taşınmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca çocukların sınıfta ders dinlerken masaya dayanmamaları, arkalarına yaslanarak, dik oturmaları gerekmektedir. Teneffüslerde ise sırada oturmak yerine, kalkıp dolaşmalıdırlar. Okul çağı çocuklarında ayak ağrılarının nedenini okula başlarken yeni alınan ayakkabılara yormak yanlıştır. Ağrılı bir ayakta çocuk ortopedistinin çektireceği basit bir röntgen sonucu konacak tanı ve buna göre yönlenecek tedavi ile alınacak bazı önlemler, çocukların okul performansını artıracaktır” dedi.

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