Ağrılarınıza karşı Tibet şifası

“Tibet tıbbı, Tibetliler tarafından Hint (Ayurveda), Pers (Unani), Yunan ve Çin tıbbı gibi birçok sağlık sisteminin sentezlenmesi, sağlık ve hastalık hakkındaki binlerce yıllık bilgi birikimiyle oluşturulan bir sağlık sistemidir. Tibet, Nepal, Hindistan, Çin ve Moğolistan’ın yanı sıra Avrupa’nın bazı kısımlarında ve Kuzey Amerika’da kullanılmaktadır.

HASTALIKLARIN TEMELİNDEKİ 3 ZEHİR

Tibet tıbbı hastalıkların temelinde ‘3 zehir’ olduğunu kabul eder. Bunlar ‘cehalet’, ‘bağlılık’ ve ‘nefret’tir.

Tibet tıbbında hastalıkların hastanın yaşam tarzından dolayı ortaya çıktığı kabul edilir. Bu yüzden hastanın hayatındaki kötü alışkanlıklarının değiştirilmesi önerilir.

YAŞAM ENERJİSİ OMURİLİK İÇİNDEKİ SIVIDA

Tibetlilerin teorisine göre, yaşam enerjisi omurilik içinde bulunan sıvıda bulunur ve bu sıvı bütün sinir sistemi ve omurilik ile bağlantılıdır. Antik Tibet tıbbında bütün dünya sağlık sistemlerinde olduğu gibi omurgayı düzeltmeye yönelik manevralar bulunur. Boyun ve kafatasındaki noktaları ve alanları kullanarak bütün omurga ideal şekline getirilmeye çalışılır, böylece beyin omurilik sıvısının rahatça akması sağlanır. Omurga pozisyonunun düzeltilmesiyle ilgili organ ve alanlarda uyarı oluşturarak otonom sinir sistemini (sempatik-parasempatik sistem) rahatlatmak mümkündür.

TİBET KAFA BOYUN REFLEKSOLOJİSİ

Tibet Kafa Boyun Refleksolojisi, dünyanın her yerindeki sağlık felsefeleri ve mikro refleks haritaları üzerine kurulmuş modern bir refleksoloji tekniğidir. Tibet Kafa Boyun Refleksolojisi birçok manuel terapi tekniğinin ve yüz refleksolojisinin bir araya getirilmesiyle meydana gelmiştir.

Vücudumuzda özellikle omurgamızda bazı önemli anatomik bölgeler bulunur. Bu bölgeler vücudumuzun işleyişini düzenleyen ve dengesini sağlayan sempatik ve parasempatik sinir sistemini oluşturur. Örneğin, sempatik sistem uyarıldığında kişiler daha dinç, enerjik, nabız daha kuvvetli, kan akışı hızlı ve kaslar daha gergindir. Sempatik sisteme tam ters yönde çalışan parasempatik sistem uyarıldığında ise kişiler daha sakin, rahat, uykuludur, kaslar gevşemiştir. Tibet Refleksolojisi’nde ise baş ve boyun bölgesinde bulunan özel noktalar ve uyarı alanlarından gönderilen sinyaller sempatik ve parasempatik sistem aracılığıyla beyine iletilir. Beyinde işlenen bu bilgiler; ilgili organlarda ve bölgelerde cevap olarak açığa çıkar. Tibet Refleksolojisi ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik durum düzenlenerek fiziksel ve zihinsel sağlık elde edilir.

NÖROLOJİK VAKALARDA ETKİLİ

Tibet Refleksolojisi’nde aktive etmek istenen fonksiyona göre özel noktalardan beyine uyarılar göndermek mümkündür. Özellikle nörolojik vakalarda Tibet Refleksolojisi oldukça etkilidir. Travma sonrası meydana gelen fantom ağrısında veya felç (serebrovasküler olay) hastalarında herhangi bir yan etkisi bulunmadan güvenle kullanılabilir.

Aynı zamanda Tibet Kafa Boyun Refleksolojisi vücuttaki kas gerginlikleri, romatoid artrit, hipertansiyon, baş ağrısı, histeri, gastrit ülser, uykusuzluk, demans, baş dönmesi, ödem vb. birçok hastalıkta da kullanılabilir.”

