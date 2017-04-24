Akıllı telefon kullananlar dikkat!

Uyuşturucu Madde Kullanımı Ulusal Enstitüsü, konuyla ilgili önümüzdeki aylarda araştırmaya başlamayı planlıyor. Ancak yapılan ön çalışmada, akıllı telefonların gençlerin uyuşturucu kullanma oranının düşmesine katkıda bulunma ihtimalini artırdığı tespit edildi.

Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, devam eden bu sıra dışı çalışmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Federal Madde Bağımlılığı ve Akıl Sağlığı Hizmetleri İdaresi'ne göre 12-17 yaş arasındaki gençlerin 2005 yılında sigara içme oranı yüzde 10.8 iken 2015 yılında, yüzde 4.2’ye düştü.

Gençlerin alkol kullanımı yüzde 16,5'ten yüzde 9,6'ya düştü.

12-17 yaş arası gençlerin kokain kullanımında daha az ancak yine de istatistiksel olarak önemli düşüşler gözlendi. Esrar kullanımı aynı on yıl boyunca sabit kaldı. 2015'te 12 ila 17 yaşlarındaki çocukların yüzde 7'si uyuşturucu kullandıklarını söyledi.

İNTERNETTE 6.5 SAAT GEÇİRİYORLAR

Mobil teknolojiler, gençlerin zamanlarını giderek artan bir şekilde tüketiyor. 13-18 yaş arasındaki Amerikalı gençlerin, sosyal medyada ve video oyunları gibi diğer etkinliklerde günlük ortalama altı buçuk saatlik süre harcadıkları tespit edildi.

13-17 yaş arası gençlerin yüzde 24'ünün "neredeyse sürekli" online olduğu ve yüzde 73'ünün ise bir akıllı telefon ya da başka bir aygıtla bir erişime sahip olduğu belirlendi.”

Bilim insanları tedirginlik yaratan oranlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.