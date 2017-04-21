Ameliyata böyle hazırlanın!

Vücudun sigarayı bırakır bırakmaz saatler içerisinde iyileşmeye başladığını ve olumlu etkiler görüldüğünü belirten Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Açıl, ameliyat olacakların sigara içiyorlarsa mutlaka bırakması gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Açıl, “Sigara ne kadar erken bırakılırsa o kadar iyi. Ameliyat kararı alınınca sigara içilmemesi çok önemli. Çünkü bu, ameliyat sonrası iyileşmenin hızlanmasını ve komplikasyon oranının düşmesini sağlıyor” dedi.

Sigaranın, akciğerler ve kalbin çalışma ritmini etkileyerek, ameliyat sırasındaki riski artırabildiğini belirten Açıl, “Sigara bırakıldıktan 12 saat sonra kandaki nikotin ve karbonmonoksit seviyeleri düştüğü için kalp ve akciğerler daha iyi çalışmaya başlıyor. Bununla birlikte kan akımının iyileşmesi bir günden kısa sürüyor ve sağlık üzerindeki olumlu sonuçlar her geçen gün artıyor” diye konuştu.

AMELİYATTTAN ÖNCE VE SONRA SİGARA “İÇMEYİN”

Hastalara ameliyattan önce ve sonra mümkün olduğunca uzun bir süre sigara içmemelerini hatta bırakmalarını önerdiklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Meltem Açıl, cerrahinin tipine bakılmaksızın tüm ameliyatlarda benzer etkilerin gözlendiğine işaret etti: “Sigara kullananlar cerrahi sırasında özel ilgi ve tedaviye ihtiyaç duyar. Çünkü sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar anestezinin risklerini de artırır. Sigara içmeyenlerde ise sağlıklı kalp, kan damarları, akciğer ve sinir sistemine bağlı olarak anestezi daha güvenli ve tahmin edilebilir olur. Sigaraya bağlı yan etkilerden en fazla etkilenen organların başında ise kalp geliyor.”

SİGARA KULLANANLARIN AKCİĞERLERİ DAHA HASSAS

Sigara kullanımının anestezi sonrasında akciğer komplikasyonu geçirme riskinin içmeyenlere oranla 6 kat artırdığını söyleyen anestezi uzmanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akciğerlerdeki küçük hava yollarının daralmasına neden olan sigara, akciğerleri solunum komplikasyonları, kronik öksürük gibi enfeksiyonlara açık hale getirir. Sigara kullanan kişilerin akciğerleri daha hassas olduğundan anestezi sırasında bronkospazm komplikasyon riskinin artmasına neden olur. Sigara kullanan bir kişinin, dumanın akciğerler üzerinde yarattığı zararlı etkilerden kurtulması için haftalar geçmesi gerekir. Ameliyattan altı hafta önce sigarayı bırakarak anestezi sırasında oluşabilecek solunum sıkıntılarının önüne geçmek mümkün olabilir.”

YARALARIN İYİLEŞMESİNDE DE ETKİLİ

Cerrahiden sonra sigaraya devam etmenin komplikasyon riskini uzatacağını anlatan Açıl, “Cerrahi sonrasında dokuların iyileşmesi için oksijen gerekir. Ancak sigara içen kişilerin vücudunda daha fazla karbon monoksit vardır ve kandaki toksinler dokuların iyileşme süresini olumsuz etkiler. Aynı zamanda enfeksiyon gelişme riski de artar. Yaraların daha zor iyileşmesi hastanede kalış süresinin de uzamasına neden olur. Bu nedenle ameliyat sonrasında da sigara ve dumanına maruz kalmamak yarar sağlayacaktır” diye konuştu.