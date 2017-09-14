Aspirinin diş çürüklerine iyi geldiği ortaya çıktı

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’taki araştırmacılar, aspirinin diş çürümesini tedavi ettiğini ortaya çıkardı. Queen’s Üniversitesi’nde yürütülen araştırmada aspirinin, dişteki boşlukları geri çevirip diş kökündeki hücreleri uyararak dişte yenilenmeyi sağladığı tespit edildi. Diş sinirinin iltihaplanmasına kadar giden çürüklerde kullanılabilecek olan aspirin özellikle baş ve kas ağrılarıyla, kadınların regl dönemindeki ağrılarını gidermek için kullanılıyor.

Kendi hücrelerini yenileyebilme kabiliyetleri sınırlı olan dişlerin çürümesi halinde dolgu teknolojisi kullanılıyor. Ancak bu dolguların insan hayatı boyunca birkaç kez değiştirilmesi gerekiyor.

Queen’s Üniversitesi Diş Hekimliği ve Biyomedikal Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Ikhlas El Karim, aspirinin diş kökü hücrelerini onarmasıyla dolgulara olan ihtiyacın ortadan kaldıracağına dair çalışmalar yapıyor. İngiltere Diş Araştırmaları Derneği yıllık konferansında sunulan araştırma bulgularında da, aspirinin diş kök hücrelerinin işlevini artırabileceğini ve hasarlı dişin kendini tedavi etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Aspirinin dişin kendi hücrelerini üretmek için gerekli olan gen imalatına yardımcı olacağının daha önceki araştırmalarda da ortaya konduğu belirtildi. (BBC Türkçe)