Bakan Akdağ'dan 'palm yağı' açıklaması: Yarın risk olabilir

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AHaber'de soruları yanıtladı.

Akdağ, yeni anayasa görüşmelerinde CHP'nin sergilediği tavrı eleştirerek, "CHP milletten korkuyor. Ne yaparsa yapsınlar kendilerini kandırıyorlar. 2. tur oyda aynı şeyleri yapmamaları gerekiyor" dedi.

Bakan Akdağ şöyle konuştu:

"Benim şahsımla ilgili de bir tartışma oldu. Bir CHP milletvekili yanınıza yaklaşıp gözünüzün içine girerek görüntü almaya çalışıyor. Siz bu hakkı nereden aldınız. İnsanın sabrını sınayan davranışlar arasına giriyorlar. Bu teklifi milletimizin huzuruna çıkaracağız.

PALM YAĞI TARTIŞMASI

Biliyorsunuz bu husustaki uygulamalar Tarım Bakanlığı denetimi altında. EFSA bu konuda bazı açıklamalar yaptı. Ancak risk düzeyi için daha ileri bir çalışma yapılması gerektiğini de söyledi. Şu anda EFSA açısından, Dünya Sağlık Örgütü açısından Palm yağına ilişkin bir kısıtlama kararı yok ama bunun riskli olabileceği ve çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi. Tarım bakanlığımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Palm ya da (trans yağları) kızartma yağlarının kullanılması, bugün risk tespit edilemese bile yarın öbür gün risk olabilir. Biz daha tabii beslenmeliyiz. Günlük gıda tüketimimizin ana maddesi haline getirmemeliyiz. Tabii ürünler tüketmeye dikkat etmeliyiz.

FAST FOOD TARTIŞMASI

Amonyum hidroksit, Amerikan gıda ve ilaç örgütü tarafından yiyeceklere konulmasına müsaade ediliyor. Ancak Avrupa ve ülkemizde yasak. Herhangi bir gıda fast food zincirinin Amerika'daki ürünlerinde olabilir ama bizde olamaz. Gıda ve Hayvancılık Bakanlığımız da Türkiye'deki denetimlerinde Amonyum Hidroksite rastlamadı. Bakan ve Profesör olarak ben bu fast food ürünlerini tavsiye etmiyorum. Fazla tüketildiğinde çok zararlı gıdalar."