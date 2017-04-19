Başarı baskısı çocuğunuzu tüketmesin

Tükenmişlik sendromunun, yoğun çalışma ve stresle açığa çıkabileceğini belirten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Akkaya, bunun sadece fiziksel değil duygusal yüke bağlı olarak da görülebileceğini söyledi. Prof. Akkaya, “Duygusal yoğunluk, stres, duygusal bir travmaya maruz kalma olabilir. Kişinin duygusal ve fiziksel enerjisini tüketen bir yaşam olayıyla karşılaşması sonucu tükenmişlik gelişir” ifadelerini kullandı.

NEDENLER ÖNEMLİ

Tükenmişlik sendromu yaşayan kişinin dinlenmesine, enerjisini toplamasına engel olan durumları ortadan kaldırma yollarının bulunması ge rektiğini vurgulayan Akkaya, “Tedaviler kişiden kişiye değişebilir. Asıl önemli şey, kişiyi tükenmeye iten nedenleri tespit edip, onlarla baş etmesini sağlamaya çalışmaktır.” diye konuştu.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Ailelerin, bu dönem LYS ve TEOG sınavına hazırlanan çocuklarıyla ilgili çok fazla beklenti içine girdiklerini belirten Prof. Dr. Cengiz Akkaya, “Çocuklar lastik gibidir. Çok çekerseniz uzar, çekmeyi bıraktığınız zaman sünürler. O yüzden çok çekmemek lazım. Türkiye’deki yoğun sınav maratonu çocuklarda tükenmişliğe neden olabilir” dedi.

İŞTAHLARI KAPANIYOR

Akkaya, bu sendromun en belirgin özelliklerinin ise içe kapanma, normalde zevk alınan şeylere karşı ilginin azalması, iştah ve uyku bozuklukları, kilo kaybı, çevreyle ilişkilerin sınırlanması, huzursuzluk, sinirlilik ve enerjinin gözle görülür şekilde düşmesi olduğunu sözlerine ekledi.