Bayramda bu 7 hatayı yapmayın!

Bugün bayram, istediğimi yiyebilirim” düşüncesiyle düzensiz ve ölçüsüz beslenmek, reflü ve hazımsızlıktan yüksek tansiyona, diyabetten kalp-damar hastalıklarına ve kilo alımına dek birçok şikayete yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı, Kurban Bayramı’nda en sık yapılan 7 hatayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

- Mangalda kurallara uyun: Kurban Bayramı’nda etin bir kısmını mangal yapmak üzere ayıracaksanız, mutlaka yağlarından arındırın. Aksi halde yağın ateşe damlaması ve sonrasında buharlaşarak ete ulaşması kanserojen bileşenlerin oluşum riskini artırıyor. Ayrıca etin mangal ateşine 15 cm’den daha yakın mesafede olması ve uzun süre mangalda kalması da kanserojen etki yapıyor

SAKATAT KALBE ZARAR

- Kızartma yerine ızgara: Etin yağlı kısımları yüksek miktarda doymuş yağ ve kolesterol içerdiğinden sağlıklı kişilerde bile kalp-damar hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor. Eti pişirirken kızartma yöntemini kullanmak yerine haşlama-ızgara gibi yağ eklemeyeceğiniz yöntemleri tercih etmenizde fayda var.

- Sebze ve meyveyi unutmayın: Bayramda et tüketimi arttığı için sebze meyve tüketimi azalabiliyor. Bu nedenle bayramda etleri sebze ile pişirmeye, etin yanında taze yeşilliklerden oluşan bol salata tüketmeye dikkat edin.

- Sakatat temkinli tüketilmeli: Hayvanın baş-boyun-dil-ciğer-böbrek gibi kısımlarını kapsayan sakatatlar yüksek oranda doymuş yağ ve kolesterol içerir. Kalp-damar hastalığı olan kişilerin hayvanın bu kısımlarını tüketmemesi gerekiyor.

- Tatlı krizi: Şerbetli ve hamurlu tatlılar yerine sütlaç, meyveli muhallebi gibi sütlü tatlıları tercih edebilir, misafirleriniz için hazırlayabilirsiniz.

- Kahvaltıda kavurma: Bayram sabahı yeni kesilmiş kurban etinin kahvaltıda kavurma olarak tüketilmesi sakıncalı. Hem etin sertliğinden dolayı sindirimi zor olacağından reflü ve hazımsızlık gibi mide ve bağırsak şikayetlerine yol açabilir hem de yüksek tansiyon ve kalp sorunlarına neden olabilir.

- Çay ve kahveye dikkat: Masum gibi görünen, sohbetlere eşlik eden bu lezzetli içeceklerde aşırıya kaçılması, yüksek miktarda kafein alımı nedeniyle uykusuzluktan çarpıntıya birçok soruna neden olabilirken, yemeğin hemen ardından tüketilmesi de demir eksikliğine yol açıyor.