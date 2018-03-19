Koç Üniversitesi'nde kütüphane sorumlusu Engin Akkaya, 10 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu beyninde oluşan hasar nedeniyle ne ağlıyor, ne gülüyor ve her şeyi çift görüyor.

Zile’nin Narlı Kışla köyünde 1977 yılında doğan Engin Akkaya, 1999 yılında askerlik görevinden sonra Koç Üniversitesinde kütüphane sorumlusu olarak çalışmaya başladı. 10 yıl önce bir sabah uyandığında beyin kanaması geçiren Akkaya, 33 gün yoğun bakımda kaldı. Akkaya’nın hayatı bugünden sonra değişti. Kendine geldiğinde çift görüyordu ve bir yıl sonra çevresinden gelen tepkiler üzerine ne güldüğü ve ne ağladığını fark etti.