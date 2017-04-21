Bronşit bulaşıcı mıdır?

Zararlı maddeler soluma ya da sigara içmeyle oluşan bronşit bulaşıcı değildir, fakat mikroorganizmaların yol açtığı bronşit çok bulaşıcıdır. Bunlar özellikle viral bronşit enfeksiyonlarıdır. Bronşitin ne kadar bulaşıcı olduğunu birçok kişi yanıtlamakta zorlanır. Bu durumun nedeni, bronşitle ilgili birçok söylenti ve inanıştır. Birçoğu da doğru değildir. Bronşit mikroorganizmalar tarafından taşındığı için, bu mikroorganizmalarla doğrudan temas, hastalığa yakalanmanın tek yoludur. Hastalık hakkında edineceğiniz doğru bilgiler size bronşitin ne kadar bulaşıcı olduğunun yanıtını verecektir. Bronşit belirtileri, hırıltı, öksürük, ateş, yorgunluk, kesik soluk alma ve baş ağrısıdır. Hastalık en çok hasta biriyle temas kurma yoluyla bulaşır.

Mikroorganizmalar, hasta biriyle temas kurma yoluyla, hastanın mukus ya da balgamından yayılabilir. Bu mikroorganizmalar hastanın etrafındaki havada ya da kullandığı mutfak eşyası ve kıyafetlerde bulunabilir. Sağlıklı biri bu eşyayı doğru bir şekilde yıkamadan kullandığında, hastalığı kapma riski oldukça yüksektir. Hastalıktan korunmak için önleyici bir aşı kullanılabilir. Bu ağızdan alınır ve 1985 yılında Profesör Robert Clancy tarafından Avustralya daki Newcastle üniversitesinde geliştirilmiştir. Bu aşı dört yıl sonra piyasaya sürülmüştür. Hastalık hakkında bilgi edindiğinizde, "Bronşit ne kadar bulaşıcıdır?" sorusuna yanıt verebilmeniz ve aynı zamanda başa çıkmanız kolay olacaktır.