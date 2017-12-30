Burun estetiğinde anahtar kelime: Doğallık

Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrah Uzmanı Op. Dr. Ercan Demirbağ estetik burun ameliyatıyla ilgili şu bilgileri aktardı: Estetik burun ameliyatının soyut ve somut kazanımları vardır. Somut kazanımları olarak ameliyat öncesinde nefes alma sıkıntısı çekiyorsanız nefes almanız düzelecektir. Buna bağlı olarak uyku uyumanız, spor yapmanız daha konforlu bir hal alacaktır. Burundaki eğrilikler düzeltilecek, çökmeler doldurulacak, fazlalıklar alınacak kısaca görsel olarak daha güzel ve yüzünüzle uyumlu bir burun ortaya çıkacaktır . Bu somut kazanımların neticesinde artmış bir yaşam kalitesi, mutlu ve güzel bir yüz ve nihayetinde özgüven artışı olarak sayabilirim.

Ülkemizde de en fazla uygulanan estetik ameliyatların başında gelen rinoplasti ameliyatları temel olarak açık veya kapalı teknik ile yapılır. Ameliyat esnasında farklı işlemlerde kullanılan teknolojik aletler kullanılabilir, ancak lazer ile burun ameliyatı denilen şey bir yalandan ibarettir. İnternet ve pazarlama çağında her yol mubah yaklaşımını kullanan insanlara itibar etmemek çok önemli. Haksız kazanç elde etmek için doğru-yanlış her türlü bilgi paylaşılmakta, hatta yanlış bilgiler doğruların önüne geçebilmektedir.

Burnun vücudumuzdaki yeri diğer organlardan farklıdır. Burun, yüzün tam ortasında ve dikey uzanımı ile yüzün aksını belirleme görevini üstlenmiştir. İnsanlar arası iletişimde başlangıç göz teması ile olmaktadır. Burnun gözler ile yakın komşuluğu, asimetrik ya da yüz ile uyumsuz bir burnun dikkat çekici olmasına, bakışların buruna kaymasına neden olmaktadır. Burnunun görüntüsünden şikayeti olan insanlarda, çevredeki bütün bakışların kendi burnuna olduğu şeklinde bir algı olmaktadır. Tarih boyunca yapılan gözlemler ve çalışmalar sonucunda ideal burun için çok çeşitli kriterler belirlenmiştir. Bu kriterlerin insandan insana göre değişmesi çok önemlidir. Öyle olmasaydı burnu güzel ama aynı görünüme sahip insanlarla dolu bir toplumda yaşıyor olurduk. Burun ameliyatlarında amaç; burnunuzun çevrenizdeki insanlar tarafından ameliyatlı olarak algılanmaması ve doğal bir görünüme sahip olmasıdır. Bunu sağlamak için iyi bir planlama ve cerrahi şarttır. Estetik cerrahide küçük nüanslarla ve yaklaşımlarla bu doğal görünümü elde etmek mümkündür. Bu yaklaşımları göstermek için belli bir bilgi ve tecrübe gerekmektedir. Doğal ve güzel görünümlü sonuçlar ile mutlu yüzler elde hiç de zor değil.