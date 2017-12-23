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Canan Hoca’ya aşı tepkisi

Grip aşılarının alüminyum içerdiği için tehlikeli olduğunu söyleyen Prof. Canan Karatay’a doktorlar tepki gösterdi. Grip aşılarının içinde alüminyum olmadığını söyleyen doktorlar, “Aşıdan soğutmak çok sayıda kişinin ölümüne neden olur” açıklamasında bulundu.

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Sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Dr. Canan Karatay geçtiğimiz günlerde grip aşılarında alüminyum bulunduğunu ve bunun da Alzheimer’e sebep olduğu için sağlığa zararlı olduğunu öne sürmüştü. Karatay’ın açıklamalarına meslektaşlarından tepki geldi. Ortak bir yazılı açıklama yapan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) üyesi doktorlar, grip aşısının içinde alüminyum olmadığını belirterek bu aşının sağlık için gerekli olduğunu iddia etti.

BİLİMSEL DAYANAK YOK

Karatay’ın açıklamalarının bilimsel olmadığını kaydeden doktorlar yaptıkları yazılı açıklamada “Grip aşılarının içinde alüminyum yoktur. Her yıl dünya genelinde, başta gebeler, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere 250 bin -500 bin kişinin ölümüne sebep olan grip hastalığından korunmanın aşıdan daha etkili bir yolu da yoktur. Halka bu şekilde yanlış mesajlar vererek aşıdan soğutmak, çok sayıda kişinin hastalanmasına ve ölmesine neden olmak anlamına gelir. Kendini hekim olarak tanımlayan tüm meslektaşlarımızı söylemlerini bilimsel verilere dayandırmaya, medya kuruluşlarını da topluma doğru mesajları ulaştırma konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz” diyerek grip aşısının diğer aşılar kadar yan etkisi olduğunu belirttiler. 

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