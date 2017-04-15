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Çay içmenin inanılmaz faydası

Her gün düzenli çay içmenin, hafıza kaybı riskini yüzde 50 oranında azalttığı belirlendi.

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Singapur Ulusal Üniversitesi Yong Loo Lin Tıp Fakültesinin, Journal of Nutrition Health & Aging'de yayımlanan araştırmasına göre, 957 Çinli üzerinde yapılan araştırmada, hafıza kaybı konusunda önemli bulgulara ulaşıldı.

Araştırmaya göre, her gün tüketilen çay, hafıza kaybı sorunlarını yüzde 50 oranında azaltırken, alzaymır için risk grubundaki yaşlılarda ise bu oran yüzde 86'ya kadar ulaştı.

Hafıza kaybı sorunlarının giderilmesine yönelik, güncel ilaç tedavilerinin tatmin edici olmaktan uzak kaldığı belirtilen araştırmada, elde edilen verilerin, basit ve pahalı olmayan bir önlemle kişinin, yaşlılık döneminde maruz kalabileceği problemlerin önüne geçilebileceğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Araştırmaya konu denekler, 2003-2005 yıllarında tükettikleri çay miktarı hakkındaki verileri, uzmanlara sundu. Araştırmacılar daha sonra deneklerin bilinçsel algı düzeylerini 2010 yılına kadar iki yılda bir ölçtü.

Araştırmacılar ayrıca deneklerin yaşam şekli, sağlık durumu, fiziksel ve sosyal aktiviteleri konusunda da veri topladı.

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