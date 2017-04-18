'Çip organ' teknolojisi başarıya ulaştı

Testlerin sonuçlarını açıklayan bakanlık, çip organ teknolojisinin organlar üzerinde yapılan deneyleri kolaylaştırarak çığır açıcı buluşlara zemin hazırlayacağını ifade etti.

Emaluate Inc tarafından 2012 yılında geliştirilmeye başlanan 'çip organ' teknolojisi Amerika Sağlık Bakanlığı tarafından denetlendi. Geliştirilen çipler sayesinde insan üzerinde denenmesi çok zor olan deneyler yapılabilecek.

Milyonlarca dolar harcanarak geliştirilen çip organlar tıpkı yetişkin bir insanın karaciğeri gibi çalışıyor. Isıyı iletebilen küçük bir kasa içerisindeki kanallardan geçen canlı kan hücreleri kendini yenilerken oksijen dolaşımını sağlıyor. Kanser tedavileri ve çığır açacak buluşların güvenli ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayacak çipler ileriki yıllarda karaciğer dışında farklı organları da taklit edebilecek.

Yapay organ teknolojisindeki gelişmeler devam ederken halihazırda hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin güvenilirliğine yönelik tartışmalar sürüyor.