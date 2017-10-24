Çocuklarda Böbrek Tümörleri

Wilms Tümörü Teşhis ve Tedavisi

Genellikle şişlik, ağrı, idrarda zorlan ve kanama şeklinde belirtileri olan Wilms tümörü, tek böbrekte ortaya çıkabileceği gibi nadir olarak her iki böbrekte de görülebilir. Nefrablastom olarak da bilinir. Erken teşhiste bu hastalığa yakalanan hastaların tedavilerinde başarı oranı %95’tir. Tanı ayrıntılı inceleme ile konulur. Teşhis sırasında hastalığın derecesi de belirlenir. Ultrason, tomografi ve kan tahlili ile teşhis konulur. Bu incelemelerde amaç hastalığın vücudun hangi bölümlerine yayıldığının tespit edilmesidir. Kitlenin türünü anlamak için iğne biyopsisi ile birlikte patolojik inceleme yapılır. Akciğer, karaciğer ve lenf bezlerine doğru yayılım gösterebilir.

Tanı konulduktan sonra tedavi için cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri kullanılır. Eğer tümör cerrahi yöntem ile alınamayacak kadar yayılmış ise öncelikle radyoterapi veya kemoterapi ile küçültülmeye çalışılır. Ameliyat sırasında amaç, tümörün tamamen alınması, alınamadığı durumlarda ise yayılma alanının belirlenmesidir. Ameliyat sonrası kemoterapi veya radyoterapi desteklerine devam edilebilir.

Nöroblastom Tümörü Teşhis ve Tedavisi

Nöroblastom, vücudun sempatik sinir dokularının bulunduğu her bölgesinde oluşabilir. Yoğun olarak böbrek üstü bezlerini etkiler. Çocukluk çağı kanserleri arasında görülme sıklığı %7’lik bir orandır. Hastalık anne karnında başlar. Anne karnında oluşmamış sinir hücrelerinin hatalı gelişmesi ve habisleşmesiyle oluşur. Hastalığın belirtileri her çocukta değişkenlik gösterebilir. Genellikle rutin muayenelerde, tesadüf eseri tespit edilir. Hastalık ile ilgili belirtiler ise genel olarak ilerlemiş vakalarda ortaya çıkar. Bu belirtiler yorgunluk, halsizlik, karın ağrısı, bulantı, kusma, kemik ağrısı, karında şişkinlik, kabızlık ve ishal olabilir. Kan tahlili, patoloji ve ayrıntılı görüntüleme yöntemleri ile tam teşhis konulur.

Tedavi planlaması, hastalık evresinin netleşmesi ile başlar. Cerrahi müdahale ve kemoterapi yoğun olarak kullanılan yöntemlerdir. Bu tedavilerin ardından tümörlü doku kalırsa radyoterapi uygulamasına gidilebilir.

Böbrekleri etkileyen her iki tümörde tedavi Çocuk Cerrahisi ve Pediatrik Onkoloji tarafından yürütülür. Tedavi aşamasında hastalıklar hakkında uzman bir ekip seçmek, tedavinin başarısını yükseltecektir.