Çocuklarınıza mutluluk ve güveni aşılayın

Pedagog Esra Martorana yetişkinlere, çocuklarını olumsuzluk, tedirginlik ve karamsarlıktan uzak tutabilmek için yapabileceklerini anlatmak üzere Yaşam Akademisi’nin konuğu olarak Akbatı ziyaretçileriyle buluştu. Söyleşisinde ‘Problemli, travmatik olayları çocuklara nasıl anlatırız?’ konusu üzerinde duran Maratona, çocukların ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayabilmek, onu hayata hazırlayabilmek büyük bir özveri ve farkındalık gerektiğini belirtti.

Beyinde duyguların oluştuğu sistemin 0-7 yaş arasında geliştiğini söyleyen Maratona, ebeveynlerin çocuklarına ne anlatırsa anlatsınlar çocukların kendi penceresinden anlayacağını belirtti. Ünlü pedagog bunun da beraberinde yetişkinler nasıl bilgilendirilmek isterse, çocukların da aynı şekilde bilgilendirilmek isteyeceğini getirdiğini vurguladı.

Esra Martorana

Kognitif terapi, gölge bilinç, Jung'cu eş zamanlılıklar, kolektif bilinçaltı ve travmalar ile ilgilenen Esra Gökçe, İtalyan Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Pedagoji Bölümü’nü bitirdi. Esra Gökçe, Reiki Master seviyesini, William Lee Rand’dan, Osho Sistematik Aile Dizimi Eğitimleri’ni Svagito Liebermeister’dan aldı. Şamanik eğitim olan Konsey Rehberi Eğitimi (Council Guide Training) 2009 yılında başladı ve eğitimini 2011 yılında tamamlandı. 2012 yılında bu eğitimin devamı olarak Black Lodge eğitimine başladı ve 2014 yılında bu eğitimi tamamladı. 2016 yılında Raja Selvam ile Integral Somatik Psikoloji eğitimi ve Raja Selvam'dan terör ve savaş mağduru kişilerle çalışma metodolojisini aldı. İstanbul ve İtalya'da deneyimlerini danışanları ile paylaşmaya devam ediyor.