‘Delirten’ hastalıktan 18 yıl sonra kurtuldu

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki hemşire Ayşe Çankaya, 18 yıl boyunca yüzünün sağ tarafındaki ağrı nedeniyle büyük acılar yaşadı. 12 yıldır ağrısı kronik hale dönüşen Çankaya, iyileşmek adına hacamat ve akupunktur gibi yöntemlere başvurdu. Hatta çaresiz kalınca ağzının içine sülük bile yerleştirdi. Fakat hiçbiri ağrılarını dindirmeye yetmedi.

Üç sene önce ağrıları dayanılmaz hale gelen hemşire, bu ağrılardan kurtulmak adına 6 dişini de çektirdi, ancak yine fayda görmedi. 18 yıl sonra 'Trigeminal nevralji' tanısı konan hasta, son olarak ilaç tedavisine başladı. Kullandığı ilaç tedavisinden de netice alamayan Çankaya, son olarak Fatih'te özel bir hastaneye başvurdu. Kapsamlı tetkikleri yapılan hemşire için ameliyat kararı alındı.

OĞLUNA HUZURLA SARILACAK

Hemşire Çankaya, Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç tarafından ameliyata alındı. Çankaya, saat süren başarılı ameliyat sonucunda sağlığına kavuştu. Ameliyattan üç gün sonra yürüyerek hastaneden taburcu olan Ayşe Çankaya, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "18 yıl boyunca dayanılmaz ağrılar çektim. İyileşmek için her yolu denedim ancak hiçbiri fayda etmedi. Acılarım öylesine büyüktü ki, bugüne kadar çocuğuma bile sarılamadım. Şimdi 18 yıldır çektiğim ağrılar sanki sihirli değnek değmiş gibi kayboldu. Artık 16 yaşındaki oğluma doyasıya sarılabileceğim için çok mutluyum."

KADINLARDA SIK GÖRÜLÜYOR

Hastalıkla ilgili bilgiler veren Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç ise 'trigeminal nevralji'nin yüzün bir yarısında çok şiddetli ağrı ve uyuşmanın olduğu, kadınlarda daha sık görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Kılıç, hastalığın sebebinin, yüzün duyusunu sağlayan 'trigeminal' isimli sinirin beyinde sıkışması ve ezilmesinden kaynakladığını anlattı. Prof. Dr. Kılıç, "Delirten Hastalık' ve 'İntihar Hastalığı' isimleriyle de bilinir ve hastalar yüzlerinde şimşek çakar gibi, bıçak saplanır gibi çok keskin ağrılar hisseder. Bu durum genelde yüzün tek tarafında olur, nadiren iki taraflı da olabilir. Bu ağrı yüz yıkama, yüze dokunma, soğuğa maruz kalma, diş fırçalama, konuşma, yemek yeme gibi eylemlerle başlayıp, şiddetlenebilir. Hatta ağrılar zamanla dayanılmaz hal alıp, hastayı yemek yiyemez, konuşamaz, evden dışarı çıkamaz hale getirebilir" dedi.

KULAKTAN KESİYLE SİNİR KURTARILIYOR

Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç, hastalığın tedavi aşamalarını şöyle anlattı: "Hastaya öncelikle ilaç tedavisi uygulanır ve hastaların bir bölümü ilaç tedavisinden fayda görür. Ancak fayda görmeyen hastaların hayatları dayanılmaz ağrılar yüzünden altüst olur. Bu durumda yanağın ortasından iğne ile girerek siniri yakmak (radyofrekans) veya radyoterapi yöntemleri uygulanabilir. Ancak trigeminal nevraljide tercih edilen çözüm, 'mikrovasküler dekompresyon' diye adlandırılan ameliyattır. Bu ameliyatta hastanın kulağının arkasına küçük bir kesi yapılır, kafatasında ufak bir delik açılır ve mikroskopla siniri sıkıştıran damar bulunarak sinir ile damar arasına tampon görevi görecek teflon malzeme konur."