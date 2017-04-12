Dikkat! Uçan balonlar tehlike saçıyor

Bir çok çocuğun vazgeçilmez eğlencelerinden birisi olan uçan balonlar tehlike saçıyor. Özellikle içi helyum yerine karpit ve lavabo açıcısı ile doldurulan balonlar bir çok üzücü kazayı da beraberinde getiriyor. İşin uzmanı balon süslemecisi Abdullah Sadıç, sokaklarda satış yapan seyyar satıcıların bazılarının çocuklara sattıkları balonları karpit veya lavabo açıcısı ile doldurulduğunu belirterek, çocukların yanma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Sadıç, "Helyum gazı ile doldurulan uçan balonların çocuklar için hiçbir zararı yok. Helyum gazı renksiz, kokusuz ve havadan hafif olduğu için balonu rahatlıkla uçurabiliyor. Anne ve babalar, çocuklarının sağlığı açısından uçan balonları güvenilir yerlerden alsınlar ve çocuklarına zarar vermesinler. İçinde helyum gazı olan balonlardan alsınlar. Sokak satıcılarının sattığı uçan balonlar, karpit veya lavabo açıcılar ile doldurulmuş ve tehlikelidir. Çocuklarımıza zarar verebilir ve yakabilir. Yıllar önce yaşadığım bir olay var. Sigara yasağının olmadığı yıllarda bir alışveriş merkezinde seyyar satıcıdan bir genç, kız arkadaşına uçan balon aldı. Kızın erkek arkadaşı şaka yapmak amacıyla uçan balona sigara değdirdi. Patlayan balon kızın kollarını ve vücudunu yaktı. Onun için anne ve babalar çocuklarının sağlığı için uçan balonları güvenilir yerden alsınlar" dedi.

Helyum gazı tüplerinin belgeli ve mühürlü olarak güvenli şekilde geldiğini söyleyen Sadıç, "Karpit veya lavabo açıcı ile doldurulan uçan balonları satan satıcıları defalarca zabıta ve sağlık kurumlarına şikayet ettim. Ama bir sonuç alamadım. Uçan balon patlaması yüzünden çocuklara zarar geldiğinde alınan önlemler bir işe yaramaz, şimdiden önlem almak gerekir" dedi.

Seyyar balon satıcısı Mehmet Canlı ise balonları tüple helyum gazıyla doldurduklarını belirterek, "Balonlara doldurduğumuz helyum gazını Bursa'dan satın alıyoruz. Karpit ve metan gazı ile doldurup satanlar var. Biz buna çingene gazı diyoruz. Ama bu gaz ile dolan balonlar çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor. Ucuz balon satanlar muhakkak tehlikeli oluşturan gazlar ile doldurulmuştur. Vatandaşlar 5 liraya satılan balonları almasınlar. O balonlar yüzde yüz yanıcıdır. Biz 5 liraya balon satamayız. Balonun bize gelişi 5-6 lira. Kar etmek için 7 ile 10 lira arasında satmalıyız. Ucuz balonun çok zararı var. Ucuz balonlara kibrit tuttuğunda alev alıp yanar, resmen bomba gibi patlar" dedi.