Dişsizlik psikolojiyi olumsuz etkiliyor

Ağız ve diş sağlığımıza yeterince önem verilmediğinde çıkabilecek sorunlara değinen Dt. Selvi, eksik dişlere sahip bireylerin karşılaşabileceği sorunları şu şekilde sıraladı:

Yapılan araştırmalar ülkemizde 65 yaş üstü dişsizlik oranı %65’lerde olduğunu göstermekte ve bu da yetişkinler ve yaşlılarda yaşam kalitesini düşürmekte, fonksiyonel kayıplara, estetik kaygılara, fonetik bozukluğuna, psikolojik etkilere kadar birçok olumsuzluğa sebebiyet vermektedir. Dişsizliğin; psikolojik ve sosyal huzura etkisi olduğu, tat almayı, iletişimi, sosyal ilişkileri ve diğer günlük aktiviteleri azalttığı görülmüştür. Araştırmacılar yetişkinlerin diş kayıplarına olan reaksiyonlarını; öz-güven kaybı ve öz-imaj değişimi, yoksunluk, görünüşlerinden hoşnutsuzluk ve kendilerini daha ileri yaşlarda algılama şeklinde sıralamışlardır.

Diş Hekimi Ahmet Selvi, ağız ve diş sağlığı yeterince önemsenmediğinde ve hafife alındığında bir çürükten üreyen ve tüm vücudumuza hızlıca yayılan bakteriler bağışıklık sistemimizi zayıflatarak; ülsere, romatizmaya, kalp-damar hastalıklarına, hatta kansere bile neden olabilmektedir. Ağız ve diş sağlığının öneminin farkındalığında olan ülkelerde diş hekimine 6 ayda bir gitme zorunluluğu varken ülkemizde 2 yılda 1 kez diş hekimi kontrolüne gidilmektedir. Zorunlu kontrollerin diş problemlerini büyük oranda azalttığı aşikardır. Her 2 evden 1’inde diş fırçası olmadığı, her 4 kişiden 1’inin ağız kokusu problemi yaşadığı düşünüldüğünde bireysel hijyen alışkanlıklarının yetersiz olduğu görülmektedir.

Oysa ki ağız ve diş bakımımızı zamanında yapmamız koruyucu ve önleyici tedaviler altında problemlerin anında çözümü veya ileride oluşabilecek sistematik rahatsızlıkların önüne geçecektir.

Diş hekimini ziyeret etmemekte önemli sorunlardan birinin de diş hekimi korkusu olduğuna değinen Dt. Selvi, “genellikle çocuk yaşlarda edinilen olumsuz tecrübeler, yetişkinliğe kadar devam etmektedir ve bu da ağız ve diş sağlığının ihmalinde önemli bir rol oynamaktadır. Burada anne-babaların erken yaşta çocuklarını diş hekimi ile tanıştırması hem diş hekimi korkusu oluşumunun engellenmesinde hem de tedaviye gerek kalmadan koruyucu önlemlerle diş sağlığı hijyeninin çocuk yaşta kazandırılması gelecek nesillerin sağlıklı ağız ve diş sağlığına sahip olmalarını sağlayacaktır.” bilgisini verdi.