Diyetisyen Aksoy: Bir bardak su içmeden şekerpare yemeyin

Buna göre, tanesi 250 kalori olan şekerpareden yediğimizde, en az bir büyük bardak su içmeliyiz. İki dilim baklava karşılığında tüketmemiz gereken su miktarı ise, yarım litreyi buluyor.

Ramazan Bayramı ile birlikte baklava, ekmek kadayıfı, tulumba, şekerpare gibi şerbetli tatlılar sofralardaki yerini aldı. Ancak bu tatlılar, özellikle bir ay boyunca 17 saati aşkın süre oruç tutarak farklı bir beslenme düzenine geçen kişiler için tehlike arz ediyor. Buna bir de bayramın sıcak yaz günlerine denk gelmesi eklenince, su tüketimi ve sağlıklı beslenmenin önemi bir kat daha artıyor.

Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, yenilen tatlılar karşılığında tüketilmesi gereken su miktarını şöyle açıklıyor, "Günde ortalama 1800-2000 kalori alan bir yetişkinin, içmesi gereken su miktarı 1,8-2 litre arasında değişir. Bu formüle göre, tatlılardan alınan kalori miktarı kadar ekstra su tüketilmesi gerekiyor. Örneğin bir tanesi 250 kalori olan şekerpare için büyük bir bardak su içilmeli".

Aksoy, hangi tatlıdan sonra ne kadar su içilmeli gerektiğini şöyle örnekledi;

2 dilim baklava 500 kcal 500 ml su

1 porsiyon ekmek kadayıfı 450 kcal 450 ml su (1,5 su bardağı)

1 adet orta büyüklükte tulumba 130 kcal 130 ml su (1 çay bardağı)

1 porsiyon revani 350 kcal 350 ml su (yaklaşık 1,5 su bardağı)

1 adet şekerpare 250 kcal 250 ml su (1 su bardağı)

2 adet Kemalpaşa 220 kcal 220 ml su (1 su bardağı)

Tatlılara karşı koyabilmenin yolunun sağlıklı öğünlerden geçtiğini belirten Diyetisyen Canan Aksoy, bayramda özellikle şeker ve çikolata tüketimi artan çocuklar için de tavsiyelerde bulundu.

Bayram sabahına peynir, zeytin, domates, salatalık, tam veya tane kepekli ekmek ve meyvelerden oluşan bir kahvaltı ile başlayın.

Tatlı, şeker ve çikolatanın yanı sıra, fındık, ceviz, kuru kayısı ve kuru incir gibi lezzetli ve sağlıklı ikramlar hazırlayın.

Her şeker ve çikolatanın ardından bir bardak su tüketin.

Çayı ve kahveyi şekersiz içemiyorsanız bunların yerine su için.

Ziyaretlerinize mümkün olduğunca yürüyerek gidin, asansör yerine merdiven kullanın.

Tatlılara ‘hayır’ diyebilmek için öğün atlamamaya gayret edin.

Tatlılardan alınan kaloriyi, ana öğünlerde sebze, salata ve yoğurt tüketerek dengeleyin. Ağır yemeklerden ve kızartılmış ürünlerden kaçının.

Çocuklar bayram boyunca ebeveynlerinin gözetimi dışında şekerli yiyecek - içecek, çikolata ve tatlı tüketebiliyor. Bunun zararlarını en aza indirgemek için bol su içtiklerinden emin olun. Su içmekten hoşlanmıyorlarsa, limon dilimleri, nane yaprakları veya sevdikleri meyve parçacıklarından yararlanın.