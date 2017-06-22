Doğduğunuz ay hastalık risklerinizi belirliyor
İspanyol bilim insanları, kişinin yakalandığı hastalıklarda doğduğu ayın önemli rol oynadığını ortaya koydu. Peki hangi ayda hangi hastalık riski var?
İspanyol bilim insanları, topladıkları verilerden yola çıkarak 27 kronik hastalık ve bu hastalıkların çıkma olasılığı yüksek doğum aylarına göre bir tablo hazırladı.
Uzmanlara göre mevsim değişikliklerinden etkilenen mor ötesi ışınlar, bebeklerin anne karnındaki gelişimini etkileyebiliyor.
Mesela eylül ayında doğan erkekler, ocak ayında doğan hemcinslerine göre 3 kat fazla tiroit problemleriyle uğraşıyor. Ağustosta doğan erkek bebekler ise yılın ilk aylarında doğanlara göre 2 kat fazla astım hastası olma riski taşıyor.
İşte aylara göre hastalık riskleri:
Ocak
Erkeklerde: Kabızlık, mide ülseri, bel ağrısı
Kadınlarda: Migren, menopoz problemleri, kalp krizi
Şubat
Erkeklerde: Tiroit, kalp ve eklem rahatsızlıkları
Kadınlarda: Eklem rahatszılıkları, tiroit, kan pıhtısı
Mart
Erkeklerde: Katarakt, kalp rahatsızlıkları, astım
Kadınlarda: Eklem iltihabı romatizma, kabızlık
Nisan
Erkeklerde: Astım, kemik erimesi, tiroit
Kadınlarda: Kemik erimesi, tümör, bronşit
Mayıs
Erkeklerde: Depresyon, astım, diyabet
Kadınlarda: Kronik alerji, kabızlık
Haziran
Erkeklerde: Kalp rahatsızlıkları, katarakt, kronik bronşit
Kadınlarda: İdrarını tutamama, eklem iltihabı, romatizma
Temmuz
Erkeklerde: Eklem iltihabı, astım, tümör
Kadınlarda: Kronik boyun ağrısı, astım, tümör
Ağustos
Erkeklerde: Astım, kemik erimesi, tiroit
Kadınlarda: Kan pıhtısı, eklem iltihabı, romatizma
Eylül
Erkeklerde: Astım, kemik erimesi, tümör
Kadınlarda: Kemik erimesi, tiroid, kötü huylu tümör
Ekim
Erkeklerde: Tiroit, kemik erimesi, migren
Kadınlarda: Yüksel kolestrol, kemik erimesi, kansızlık
Kasım
Erkeklerde: Kronik cilt rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıkları, tiroit
Kadınlarda: Kabızlık, kalp krizi, varisli damar
Aralık
Erkeklerde: Katarakt, depresyon, kalp rahatsızlıkları
Kadınlarda: Kronik bronşit, astım, kan pıhtısı
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