Doğduğunuz ay hastalık risklerinizi belirliyor

İspanyol bilim insanları, topladıkları verilerden yola çıkarak 27 kronik hastalık ve bu hastalıkların çıkma olasılığı yüksek doğum aylarına göre bir tablo hazırladı.

Uzmanlara göre mevsim değişikliklerinden etkilenen mor ötesi ışınlar, bebeklerin anne karnındaki gelişimini etkileyebiliyor.

Mesela eylül ayında doğan erkekler, ocak ayında doğan hemcinslerine göre 3 kat fazla tiroit problemleriyle uğraşıyor. Ağustosta doğan erkek bebekler ise yılın ilk aylarında doğanlara göre 2 kat fazla astım hastası olma riski taşıyor.

İşte aylara göre hastalık riskleri:

Ocak

Erkeklerde: Kabızlık, mide ülseri, bel ağrısı

Kadınlarda: Migren, menopoz problemleri, kalp krizi

Şubat

Erkeklerde: Tiroit, kalp ve eklem rahatsızlıkları

Kadınlarda: Eklem rahatszılıkları, tiroit, kan pıhtısı

Mart

Erkeklerde: Katarakt, kalp rahatsızlıkları, astım

Kadınlarda: Eklem iltihabı romatizma, kabızlık

Nisan

Erkeklerde: Astım, kemik erimesi, tiroit

Kadınlarda: Kemik erimesi, tümör, bronşit

Mayıs

Erkeklerde: Depresyon, astım, diyabet

Kadınlarda: Kronik alerji, kabızlık

Haziran

Erkeklerde: Kalp rahatsızlıkları, katarakt, kronik bronşit

Kadınlarda: İdrarını tutamama, eklem iltihabı, romatizma

Temmuz

Erkeklerde: Eklem iltihabı, astım, tümör

Kadınlarda: Kronik boyun ağrısı, astım, tümör

Ağustos

Erkeklerde: Astım, kemik erimesi, tiroit

Kadınlarda: Kan pıhtısı, eklem iltihabı, romatizma

Eylül

Erkeklerde: Astım, kemik erimesi, tümör

Kadınlarda: Kemik erimesi, tiroid, kötü huylu tümör

Ekim

Erkeklerde: Tiroit, kemik erimesi, migren

Kadınlarda: Yüksel kolestrol, kemik erimesi, kansızlık

Kasım

Erkeklerde: Kronik cilt rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıkları, tiroit

Kadınlarda: Kabızlık, kalp krizi, varisli damar

Aralık

Erkeklerde: Katarakt, depresyon, kalp rahatsızlıkları

Kadınlarda: Kronik bronşit, astım, kan pıhtısı