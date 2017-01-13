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Doğru beslenmek ömrü uzatıyor

Uzmanı, doğru beslenmenin ömrü uzattığını söyledi.

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Sağlıklı beslenmenin diyetin en önemli göstergesi olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Kaliteli yaşam için doğru beslenme alışkanlıklarını uygulamak gerekir. Diyetine dikkat eden kişi tüm gün tükettiklerine dikkat eden kişi olmalıdır. Diyet yapanlar sabah kahvaltısını mutlaka yapılmalı ve öğünlerini takip etmelidirler” diye konuştu.
 
Sabah kahvaltısında vitamin ve mineral açısından en önemli ilk besin kaynaklarının çiğ sebze ve meyveler olduğunu kaydeden Enç, “Herkese enerji verir ve direnç, konsantrasyon sağlar. Yemek yerken yanında mutlaka bir sıvı alınacaksa ''Su'' ilk tercih olmalıdır. Sağlıklı ara öğünler, yemek vaktiniz geldiğinde aşırı aç olmanızı engellediği gibi yağ yakıcı metabolizmanızın da hızlanmasını sağlar.Ara öğünlerde yoğurt,1 porsiyon kuruyemiş, tarçınlı süt,1/4 simit,yarım paket kepekli meyveli bisküvi, yarım muz,2 adet grissini ya da 1 porsiyon meyve tüketebilirsiniz. Öğlen ve akşam yemeklerinde de bol yeşillikli salata, ızgara tavuk/balık/et, yarım porsiyon yağsız kavrulmuş sebze yemeği,sebze çorbası gibi besinlere sofranızda yer verebilirsiniz. Sağlıklı beslenme tarzı olan diyetin faydalarından bazıları şunlardır;depresyonla savaşır,yaşam kalitesini iyileştirir, metabolik sendrom yüzde 80 yok olur, bir çok hastalığa karşı korur ve ölüm riskini azaltır. Fazla kilolarınızdan öncelikle yaşam kalitenizin yükselmesi için kurtulmalısınız” şeklinde konuştu.

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