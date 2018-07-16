Doku bağışına ‘eksik alma’ engeli

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, 5 hastanın yüz, 40 hastanın da çift kol nakli beklediğini belirterek, “Hasta çok ama donör yok” dedi. Doç. Dr. Özkan, ailelerin bağışçı olmasını engelleyen en büyük korkunun ise ölen yakınlarını ‘eksik alma’ olduğunu belirtti. Doç. Dr. Özkan, böbrek ve karaciğer bağışının daha çok olduğunu, bunun nedeninin de kadavradan alınan organların ‘görünmemesi’ olduğunu söyledi.

MASKE TAKILIYOR

Doç. Dr. Özkan, “Böbrek, karaciğer gibi organlar görünmeyen yerlerde. Bizim aldığımız dokular görünen yerlerde olduğu için hasta yakınları endişeleniyor” dedi. Yüz ve kol nakillerinde donörden gerekli dokuyu aldıktan sonra ailesine tam olarak teslim edilmesine özen gösterdiklerini kaydeden Doç. Dr. Özkan “Ailelerin endişesini anlıyoruz. Ama öyle bir şey yok. Biz aldığımız dokuyu protez ve maskelerle tekrar tamamlıyoruz aileye teslim edilmeden önce. Sanırım aileler bu açıdan bağışçı olmaktan imtina ediyor. Ayrıca beyin ölümü de çok anlaşılmıyor sanırım” diye konuştu. “Başkalarına ümit olmak ne kadar güzel bir şey aslında” diyen Doç.Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nde bugüne kadar 5 yüz, 3 çift taraflı kol nakli yaptıklarını ve bu ameliyatlara devam etmek istediklerini söyledi. En son yüz naklini 2013, kol naklinin 2017 yılı başında yaptıklarını hatırlatan Doç. Dr. Özkan, “Biz yüz ve çift kol nakillerine hazırız. Tecrübemiz çok yüksek. Devam etmek istiyoruz ama bizim dışımızdaki bu nedenlerle devam edemiyoruz” dedi.