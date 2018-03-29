Eczaneler yerli ve milli ilaçlarla dolacak

Türkiye'nin yerli ve milli ilaç sektörü, bugün yapılacak olan II. İlaç Kurultayı’nda masaya yatırılacak. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, sektör temsilcileri ve bilim insanlarıyla birlikte savunma sanayi kadar stratejik olan ilaçta yerliliği ele alacak. İstanbul’da bugün başlayacak kurultayda ‘İlaç Sanayi Vizyon ve Hedefler - 2023’e doğru’ ve ‘Ruhsatlandırma Süreci, Önceliklendirme, Fiyatlandırma, Klinik Araştırmalar, GMP Denetimleri ve Sektörün Farmakovijilans Yükümlülükleri’ konu başlıklarıyla tartışılacak. İlaç sektörünün Türkiye için önemine dikkat çeken Prof. Gümüş, öncelikli hedeflerinin hem doğal ürünlere yönelinmesi hem de tüm ilaçların millileştirilmesi olduğunu söyledi.

DIŞA BAĞIMLILIĞA SON

Türkiye’de zengin bitki örtüsü ve kaynakların bulunduğunu belirten Prof. Gümüş “Bilim kurullarımız çalışma yapıyor. Bir kaç şirket fabrikalarını kurdu, doğal ilaç ihracatı da yapıyor. Eczanelerimizde, destek ve takviye ürünler bölümü var. Gelecekte eczanelerimizin yarısı doğal ürünler yarısı modern ilaçlardan oluşacak” dedi. Türkiye’nin daha önce dışa bağımlı olan savunma sanayinde yerli üretimle güvenlik alanında önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Prof. Gümüş “Hedefimiz, savunmada ve sağlıkta kendine yeten bir ülke olmak. Sağlık, ilaç sektörü savunma sanayinden daha önemli. Sonuçta bir ilacı binlerce insana veremediğimiz zaman, insan kaybımız savaştan daha fazla olur. Onun için biz bu alanda yeni ilaçlar geliştirmek için gayret içindeyiz. Türkiye’de ilaç sanayimiz, tüketilen kutu başı ilaçların yüzde 75’ini üretir kabiliyette. Bunu biyoteknoloji ürünleri dahil yüzde 100’e ulaştırmak için çalışıyoruz. Hem mevcut hem de yeni ilaçlar için” diye konuştu.

HEM SAĞLIK HEM MALi AÇIDAN STRATEJiK