Eklem ağrısına doğal çözüm
Sık sık eklem ağrısı yaşıyorsanız lahana yapraklarıyla eklem ağrılarınızı ve bacağınızda oluşan ödemi 1 saat içinde tedavi edebilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı…
Lahananın içerisinde bulunan antioksidanlar ağrıyı önler ve şişkinliği giderir. Lahananın içerisinde bulunan mineraller eklemlerde oluşan ağrıları engellediği gibi vücudunuzda veya herhangi bir yerinizde oluşan ödemin de giderilmesine yardımcı olur.
Malzemeler
Aliminyum folyo
Lahana
Merdane
Gazlı bez
Uygulanışı
İlk olarak lahananın yapraklarını tek tek ayırın. Daha sonra iyice yıkayın ve kurumasını bekleyin. Daha sonra lahana yapraklarını merdane yardımıyla lek tek düzleştirin. Böyle yaptığınızda lahananın suları da çıkmış olacaktır. Daha sonra lahananın yapraklarını alüminyum folyoya sarın ve fırına sürün.
Yeterince ısınan folya içindeki lahanaları ağrı veya ödem oluşan bölgeye sarın. Üzerini streç filmle iyice kapatın. Bir saat boyunca rahatsızlık duyduğunuz bölgede bekletin. Lahanayı çıkardıktan sonra bölgeyi temizlemeniz gereklidir. Bu uygulamayı yapanlar ertesi gün ağrının geçtiğini söylüyorlar.
Kaynak:Newsner
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