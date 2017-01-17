Yüzünde patladı! 7 dişi döküldü ve boğazına saplandı...

Andrew Hall isimli adam sosyal medyadan elektronik sigaranın yüzüne neler yaptığını paylaştı. Evinin banyosunda elektronik sigara içen adamın yüzünde patlayan alet cildinde ikinci dereceden yanık olmasına neden oldu. 7 dişini kaybeden adam yanıklar iyileşitkten sonra bir dizi estetik operasyon geçirecek. Ağzındaylen patlayan sigaranın parçalarından bazılarının adamın boğazına kadar girip saplandığı belirtiliyor. Adamın ağzından, dudaklarınden ve boğazından söz konusu parçalar operasyonla alındı.

Elektronik sigaranın patlaması o derecede kuvvetliydi ki adeta bomba gibi parçaları etrafa saçıldı. Hatta banyonun tavanına kadar ulaşan parçalar duvarda ve tavanda patlamanın izlerini bıraktı. Söz konusu olayın görselleri talihsiz adamın Facebook hesabında paylaşım rekorları kırıyor.

Kaynak:milliyet