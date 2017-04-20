Erkeklerde görülen kanserlerin 5 düşmanı

20 ve 30'lu yaşların erkeklerde testis tümörünün en sık görüldüğü dönem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Okutucu "Kendi kendine muayene erken tanıda büyük önem taşıyor. Özellikle testislerdeki şişlik ve sertlikleri ciddiye almak ve bir üroloji uzmanına başvurmak gerekiyor. İdrarda ağrısız kanama olmasının, mesane ve ürotelyal kanserler açısından uyarıcı bir işaret olabileceği unutulmamalı. 40 yaş itibariyle ise prostat kanseri riski arttığı için, yılda bir kez üroloji kontrolü yaptırılmalı” açıklamasında bulundu.

Güncel rakamlara göre prostat kanseri gelişmiş ülkelerde erkeklerde en sık görülen kanser türüyken, Türkiye'de ise prostat kanseri erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü. Mesane kanserinin dünya genelinde kanserler arasında 11. sırada yer alırken, erkeklerde risk daha fazla. Mesane tümörlerinin erkeklerde görülen kanserler arasında 7. sırada olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Uygur ve Dr. Okutucu "Bu da her yıl, her 100 bin kişide yaklaşık 9 erkek ve 2,3 kadın hastaya karşılık geliyor. Prostat kanseri, ürotelyal tümörler, böbrek kanseri, testis tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri, üretra ve penis kanserleri, retroperitoneal tümörler ve üriner sistemdeki organlara başka organlardan sıçrayan tümörler üroonkoloji biliminin çalışma alanı içinde yer alıyor” dedi.

Meyve ve sebze tüketimi artmalı

Prof. Dr. Uygur ve Dr. Okutucu beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin kanıtlanmış bir etkisinin olmamakla birlikte; diyetle alınan hayvansal yağların azaltılmasının, yağ tercihinin zeytinyağı yönünde kullanılmasının, pişmiş domates, meyve ve sebze tüketiminin artırılması ve her gün düzenli yürüyüş/ağır olmayan sporların prostat kanseri riskinin azalmasında olumlu etkilerinin olduğunu belirtti.

Erkeklerin 5 düşmanı

1 - Sigara/Tütün

Özellikle mesane ve böbrek kanseri gelişimiyle doğrudan ilişkilidir.

2 - Kimyasallar

Boya, petrol, deri, metal gibi sektörlerdeki endüstriyel kimyasallarla karşı karşıya kalmak, mesane kanseri için risk faktörleri arasındadır.

3 - Obezite

Böbrek tümörleri için önemli bir risk faktörüdür.

4 - Kötü genler

Özellikle prostat kanseri gelişiminden ağırlıklı olarak sorumludur.

5 - İnmemiş Testis

Testis tümörleri için testis (infertilite) de risk faktörleri arasındadır.