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Eti mutlaka böyle tüketin!

Prof. Dr. Canan Karatay, etin yanlış şekilde tüketilmesinin sağlık açısından ciddi problemlere neden olabileceğini belirterek, etin en sağlıklı tüketme yöntemini açıkladı.

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İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kırmızı et tüketimine yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu.
 
Kırmızı etin mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Karatay, " kırmızı etin yalnız hazırlanması çok önemlidir. Kızartma olursa tehlikelidir.
 
Onun dışında bizim kap yemeklerimiz, ızgaralarımız, kebaplarımız en sağlıklı yemeklerdir" ifadesini kullandı.
 
Aynı zamanda kırmızı etin yağıyla beraber tüketildiğinde en sağlıklı et olduğunu söyledi.

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