Eylül ayı astımı tetikliyor

Astım hastası çocukların ilaçlarıyla gezmesi ve ihtiyaç olduğunda kullanması gerektiğini vurgulayan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, “Taze sebze ve meyve tüketilmesi, işlenmiş gıdaların kullanılmaması astım gibi alerjik hastalıkların ataklarının ortaya çıkmasını engelleyebiliyor” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Öktem, çocukluk çağındaki hastalarda astım, zatürre ve bronşiolit gibi hastalıkların daha sık görüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi: “Öksürük günlük yaşantıyı bozuyor, hastanın uyumasını, yemek yemesini engelliyorsa bir uzmana gitmeleri gerekir. Yeni doğan bebeklerde öksürük ve hırıltının olması kronik hastaların belirtisi olabiliyor. Bu nedenle bebeklerin en ufak bir şikayetinde hekime gösterilmesi gerekli.”