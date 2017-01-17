Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Facia! Yüzünde patladı...

Andrew Hall isimli adam elektronik sigara içtiği sırada sigara yüzünde patladı. Bir anda kanlar içinde kalan adamın yüzünün ikinci dereceden yanık olduğu, 7 dişinin döküldüğü belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Andrew Hall isimli adam sosyal medyadan elektronik sigaranın yüzüne neler yaptığını paylaştı. Evinin banyosunda elektronik sigara içen adamın yüzünde patlayan alet cildinde ikinci dereceden yanık olmasına neden oldu. 7 dişini kaybeden adam yanıklar iyileşitkten sonra bir dizi estetik operasyon geçirecek. Ağzındaylen patlayan sigaranın parçalarından bazılarının adamın boğazına kadar girip saplandığı belirtiliyor. Adamın ağzından, dudaklarınden  ve boğazından  söz konusu parçalar operasyonla alındı.

Elektronik sigaranın patlaması o derecede kuvvetliydi ki adeta bomba gibi parçaları etrafa saçıldı. Hatta banyonun tavanına kadar ulaşan parçalar duvarda ve tavanda  patlamanın izlerini bıraktı.  Söz konusu olayın görselleri talihsiz adamın Facebook hesabında paylaşım rekorları kırıyor.

Kaynak:milliyet

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ASELSAN soğutmalı arayıcı başlık üretti

ASELSAN soğutmalı arayıcı başlık üretti

Honda Jazz'ı yenilediler

Honda Jazz'ı yenilediler

20 soruda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemi

20 soruda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemi

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA