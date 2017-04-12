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Göz kuruluğunun nedeni potasyum eksikliği olabilir

Gözün yüzeyindeki bir gözyaşı tabakası gözü korur ve gözü besler. Bu gözyaşı tabakası üç kattan oluşur. Eğer bu katlardan biri yeterli yapıya veya içeriğe sahip değilse göz kuruluğu oluşabilir.

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Göz yeterince yaş üretmezse de göz kuruluğu görülebilir. Potasyum eksikliği gibi bazı medikal durumlar da rol oynayabilir.

Göz kuruluğunun belirtileri arasında göz yüzeyinde kaşıntı, yanma, batma hisleri yer alır. Ayrıca gözünüze bir şey kaçmış gibi de hissedebilirsiniz. Zaman zaman görüşünüz buğulanabilir ancak gözü hızlı bir şekilde birkaç kez kırptıktan sonra genellikle iyileşir. Ayrıca bazı kişilerde gözler çok sulanabilir veya gözde mukus oluşabilir.

Potasyum tüm vücuttaki hücrelerin sağlığı için zorunlu olan bir maddedir. Yeterince potasyum alamazsanız vücudunuzda eksiklik olabilir. Belirtileri arasında güçsüzlük, kas krampları, midede huzursuzluk bulunur. Ciddi eksikliği kalp ritminde değişme gibi önemli komplikasyonlara yol açabilir. Göz kuruluğu yaşayan insanların önemli bir bölümünde potasyum eksikliği vardır.

Ortalama bir yetişkin günde 4700 mg potasyuma ihtiyaç duyar. İlaçlarınıza ve sağlık durumunuza göre doktorunuz daha fazla potasyuma ihtiyacınız olup olmadığını söyleyebilir. Muzlar 400 mg’dan fazla, kabuklu fırınlanmış patates 900 mg’dan fazla potasyum içerir. Potasyum içeriği zengin diğer gıdalar arasında kuru erik, portakal, domates, kuru üzüm, ıspanak bulunur.

Potasyum eksikliği olduğundan şüpheleniyorsanız ciddi sağlık problemlerini önlemek için doktorunuzla görüşün. Doktorunuz tavsiye etmedikçe potasyum takviyesi almayın. Görüşünüzde değişiklikler ve gözlerinizin rahatı bir doktor tarafından muayene edilmelidir. 

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