Grip aşısının tam zamanı

Grip aşısı özellikle 65 yaş üstü kişiler, kalp, akciğer, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalığı olanlar, kanser hastaları, gebeler ve sağlık personeli başta olmak üzere hastalıktan korunmak isteyen herkes için uygun bir aşı diyen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Nur Baran Aksakal, bu süreçte yaşanabilecek hastalıklara karşı C vitamini içeren besinler tüketme, sık sık el yıkama, spor yapma ve yeterli uyku alımı ile grip aşısı yaptırarak tedbir alınması gerektiğine vurgu yaptı. Gripten korunmak için aşı yapma süresinin ekim ayında başlayıp mart ayı sonuna kadar sürdüğünü kaydeden Aksakal şöyle devam etti: “Sebze ve meyvelerini bol tüketmek gerekiyor. Bol sıvı alarak ve havalara uygun giyinerek yapılacak yürüyüşler de olmazsa olmazlarımız. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız.”