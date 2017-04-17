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Hava kirliliği HDL seviyesini düşürüyor

Yüksek oranda hava kirliliğine maruz kalmanın iyi kolesterol olarak bilinen HDL seviyesini düşürdüğü bildirildi.

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"Medical News Today" internet sitesinde ABD'de yapılan bir araştırmaya yer verildi. Araştırma özellikle trafiğin neden olduğu hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde yaşayan yetişkinlerin HDL seviyesinin düşük olabileceğini ortaya çıkardı.

Çalışmaya katılan 6 bin 654 orta yaşlı ve yaşlının HDL seviyeleri ve HDL partiküllerinin sayıları incelendi.

Havadaki zararlı parçacık oranı PM'ye ortalama 3 ay maruz kalan kişilerin, PM'ye daha az maruz kalanlara oranla HDL partikül sayılarının düşük olduğu görüldü.

PM bileşeni olan ve büyük oranda motorlu taşıtlardan kaynaklanan karbon siyahına bir yıldan uzun süre yüksek oranda maruz kalanların, karbon siyahına daha az maruz kalanlara göre düşük HDL seviyesine sahip olduğu belirlendi.

Hava kirliliğinin HDL seviyesini erkeklere nazaran kadınlarda daha çok düşürdüğü saptandı.

Araştırmanın sonuçları "Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" dergisinde de yayımlandı.

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