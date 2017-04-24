Herkes ameliyat olabilir mi?

Söz konusu operasyon, silikon protez kullanılarak gerçekleştirilir.

Şayet siz de göğüslerinizin küçüklüğünden şikayetçiyseniz, göğüs estetiği son derece ideal ve komplikasyonları bulunmayan bir işlemdir.

Plastik cerrahi uzmanı Dr. Defne Erkara göğüs büyütme ameliyatı ile ilgili bilgiler verdi.

Kimler Göğüs Estetiği Ameliyatı Olabilir?

Göğüs büyütme estetiği, bireysel bir operasyondur ve bu işlemi başka birilerinin isteklerini yerine getirmek ya da kendinizi kusursuz bir görüntü şablonuna oturtma amacını gerçekleştirmek üzere değil, yalnızca kendiniz için yaptırmanız sizin için çok daha sağlıklı bir karar ve adım olacaktır.

Aşağıda belirtmiş olduğumuz şartlar geçerli ise göğüs estetiği sizin için uygun bir işlem olabilir:

- Fiziksel anlamda herhangi bir sağlık probleminiz yoksa

– Beklentileriniz gerçekçi ise

– Göğüslerinizin gelişim süreci tam anlamıyla sona ermiş ise

– Göğüslerinizin çok küçük ve sönük bir yapıya sahipse ve vücudunuzla uyum sağlamadığını düşünerek kendinizi rahatsız hissediyorsanız

– Gebelik, yoğun kilo kaybı yahut yaşın ilerlemesine bağlı olarak göğüslerinizin hacim ve şeklini yitirmiş olması sizi rahatsız ediyorsa

– Göğüslerinizde farklı yaşam koşulları dolayısı ile büyüklük ve biçim yönünden büyük değişiklikler meydana geldiyse

– Göğüslerden herhangi biri ya da her ikisi beklenen gelişimini tamamlayamadıysa

Göğüs Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

- Ameliyat sırasında meydana gelen yara izleri

– Kanamalar

– Enfeksiyon

– Operasyon sırasında oluşan izlerinin beklendiği gibi iyileşme göstermemesi -

– Göğsün herhangi bir bölümünde geçici ya da duyu değişimlerinin yaşanması

– Kapsüler kontraktür yani protez çevresinde sert bir yapının meydana gelmesi

– Anesteziye bağlı olarak oluşan riskler

– Ağrı hissinin uzun bir zaman alabilmesi

Göğüs protezlerinin göğüs sağlığını tehlikeye sürükleyici herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Yapılan önemli bilimsel araştırmalar göğüs protezleri ile oluşabilecek olan diğer sistematik hastalıklar arasında kanıtlanmış herhangi ciddi bir münasebet bulmamışlardır. Ancak memenin tüm rahatsızlıklarını erken tespit amacıyla rutin kontrollerin ihmal edilmemesi gerekir. (detaylı bilgi: https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm071228.htm ) Bunların yanı sıra önem arz edebilecek olan diğer önemli hususlar şunlardır:

Göğüslere yerleştirilen protezlerin bir ömür boyu dayanması üretici firma garantisi altındadır. Ancak göğüste oluşabilecek değişikliklerde zaman içinde protezlerin birinin ya da her ikisinin daha sonraki sürelerde cerrahi bir operasyon ile değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. - Gebelik, kilo kaybı ve menopoz göğüs ameliyatı ile büyütülmüş olan göğüslerin görüntüsünde zamanla değişikliğe yol açabilir.

Ancak göğüs ameliyatı, uzun ömürlü olan bir operasyondur. Operasyon sonrasında mayo ve bikini gibi deniz giysileri ve diğer kıyafetlerinizi daha rahatlıkla giyebildiğinizi fark edeceksiniz.

Bu operasyonu geçirmiş olan diğer bayanlar gibi siz de kendinize daha çok güven duyacak ve kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz.