HIV olayında üniversite yönetimi, ameliyata girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Dicle Üniversitesinde HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatı sırasında parmağına iğne batan asistan doktorun suç duyurusu üzerine 'görevi kötüye kullanma ve taksirle yaralama' suçlarından, üniversite yönetimi, ameliyata girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı.
- DHA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Dicle Üniversitesinde HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatı sırasında parmağına iğne batan asistan doktorun suç duyurusu üzerine 'görevi kötüye kullanma ve taksirle yaralama' suçlarından, üniversite yönetimi, ameliyata girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı.
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