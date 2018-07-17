İllüzyonist Aref yaşadıklarını anlattı

Gösteri için geldiği Antalya'da, dün otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından ısırılan ve akşam saatlerinde özel bir uçakla Mısır’a getirilen illüzyonist Aref Ghafouri’nin tedavisi başkent Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi’nde devam ediyor.

AA muhabirine konuşan Aref, bir Suriyeli tarafından kendisine verilen bir gözü kör, hasta ve yaralı nadir rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını söyledi. Çok hareketsiz duran, öldüğünü zannettiği yılanı, bakımı için kafesinden çıkardığını ve yıkadığını anlatan Aref, kafesine geri koyduğu sırada sağ kolundan ısırıldığını ifade etti.

Aref, zehri ağzıyla emerek çıkarmaya çalıştığını, hemen arkadaşlarına haber verdiğini ve kısa bir süre sonra ise vücudunun uyuşmaya başladığını anlattı.

Panzehir sadece Mısır’da var

Kendisini ısıran yılanın Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan'da doğada yaşadığını söyleyen Aref, "Fransa ve Suudi Arabistan’da da panzehir üretiliyordu. Son üç senedir bu yılanın panzehri dünyada sadece Mısır’da var. Mısır'da da çok az bulunuyor. Sağlık Bakanlığının emriyle her hasta için dört tüp alabiliyorlar. 24 tüp toplamak için şu an panzehir yapılıyor." dedi.

Vücudunda kısmi uyuşukluk var

Vücudunun bazı bölgelerini hissetmediğini belirten Aref, "Dün yüzümde, gözümde ve boğazımda his kayıpları vardı. Panzehir verilmeye başlandıktan sonra azaldı. Şu anda ayaklarımda ve sokulan elimde his kaybı var.” ifadelerini kullandı.

Aref, Mısır’a getirilmesi ile ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın kendisine yardımcı olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti. Aref, özellikle eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı’ya şükranlarını iletti.