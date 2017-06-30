Kadınlarda idrar kaçırma neden görülür?

İdrar kaçırma sorunu bulunan kadınların sayısında artış olduğunu belirten uzman, ancak ileri yaşlarda yani 75 yaşından sonra her iki cinste de görülme sıklığının benzer olduğunu açıkladı.

Uzman, kadınlarda idrar kaçırma tiplerini ise şöyle özetledi: "Kadınlarda idrar kaçırma tiplerini üçe ayırmak mümkün.

EN ÇOK STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMA GÖRÜLÜYOR

'Stres tipi' yani eforlu bir hareketle oluşan idrar kaçırma en sık görülen tiptir. Stres tipi idrar kaçırma, mesane içi basıncın artmasıyla ortaya çıkan idrar kaçırma şeklidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi buradaki stres sözcüğünün psikolojik stresle ilgisi yoktur. Stres tipi idrar kaçırmaya, mesane çıkışındaki kasların fonksiyonlarını tam yapamaması ve mesaneyi destekleyen pelvik taban kaslarının zayıflığı neden olabilir. Gebelik ve/veya doğum, geçirilmiş ameliyatlar, obezite stres idrar kaçırma için risk faktörü olarak sayılabilir.

İkincisi ise tuvalete zorlukla yetişme veya yetişememe şeklinde ortaya çıkan 'sıkışma tipi' idrar kaçırmadır. Bu ikisinin birlikte görüldüğü 'karışık tip' idrar kaçırma ise diğer idrar kaçırma tipi olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında daha nadir görülen idrar kaçırma tipleri de mevcuttur. Örneğin hasta, "Fark etmeden ya da devamlı idrar kaçırıyorum" şeklinde bir tanımlamada bulunabilir. Geceleri idrar kaçırmadan bahsedebilir. Ancak bunlar çoğunlukla daha nadir görülen ve diğer idrar kaçırma tiplerinin ilerlemiş dönemlerinde de olabilecek durumlardır. Dolayısıyla idrar kaçırma tiplerini anlatırken özellikle ilk bölümde söylediğim üç tip idrar kaçırmadan bahsetmek doğru olacak" dedi.

TÜRKİYE'DE 2,7 MİLYON KADIN İDRAR KAÇIRIYOR

Yapılan anketlere göre ise Türkiye'de 2,7 milyon kadının idrar kaçırdığı tahmin edilirken bu kadınlardan sadece 31 bin’i sorunun çözümü için uzman hekime başvuruyor.

Ülkemizde idrar kaçırma farkındalığının az olduğuna dikkat çeken uzman Türkiye'de idrar kaçıran kadınların en büyük sorunları arasında özgüven eksikliği ve sokağa çıkma korkusu olduğunu vurguladı.

İDRAR KAÇIRMA CİNSEL HAYATI DA VURUYOR

İdrar kaçırma sorununun hayat kalitesini etkileyen bir durum olduğunu belirten uzman, idrar kaçırmanın kadınlarda ağır depresyonlara varan psikolojik durumlara yol açabileceğine değindi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Kişinin sosyal yaşamında idrar kaçırmanın sıklığı ve şiddeti çok önemli bir faktördür. Görüyoruz ki bazı durumlarda iş hayatına devam edememe, iş hayatında yeterli etkinliği yaratamama veya üretimi gösterememe ve bunun getirdiği iş gücü kaybı ve buna bağlı oluşan birçok durum söz konusudur. Bunun ötesinde cinsel hayatı da çok olumsuz etkileyerek genel anlamda kişinin hayat kalitesini çok etkileyebilir" dedi.

İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ

İdrar kaçırma sorununa ilişkin olarak cerrahi ve cerrahi olmayan birçok tedavi yöntemi olduğunu belirten uzman, tedaviye kadar olan süreçte hijyenin önemine değindi.

Uzman idrar kaçırmaya yönelik tedavi yöntemlerinin başarılı sonuçları olduğunu ve mesane pedi kullanımının tedavi sonuçları elde edilene kadar çok yararlı olabileceğini belirtti.Uzman sözlerine şöyle devam etti:

"Kişinin idrar kaçırmayla oluşan hayat kalitesi bozukluğu, genel olarak ıslanmanın şiddeti ile ilişkili bir durum. Ancak sosyal aktif kişilerde az miktarda olsa dahi ıslanma çok önemli. Bu hastalarda kısa sürede en etkin tedaviyi seçmek gerekir. Bu arada idrar kaçırmanın problem yaratmayacak şekilde kontrol altına alınması da gerekli”dedi.