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Kalp hastalarına soğuk hava uyarısı

Uzmanı, kış aylarında kronik kalp rahatsızlığı bulunanların kış sporlarından uzak durmaları ve kapalı spor salonlarını tercih etmeleri uyarısında bulundu.

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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nusret Açıkgöz, yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarında vücut ısısındaki ani değişimlerin kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Açıkgöz, kış aylarında kalp hastalarında çok soğuk havalarda damarların büzüşmesi sonucu göğüs ağrıları hissedilebildiğini ve bu durumun uzamasının kalp krizini tetikleyebildiğini aktardı.

Kalbiyle ilgili problemi bulunan ancak bunun farkında olmayan kişilerin, sıcak havalarda fiziksel aktivitelerinde bir sorun yaşamadığını kaydeden Açıkgöz, kışın yapılan yürüyüş gibi sporlarda kalbin iş yükünün artmasıyla sıkıntılar meydana gelebildiğini ifade etti.

Bu durumun kliniklere de yansıdığını belirten Açıkgöz, şu değerlendirmede bulundu: "Göğüs ağrısının oluşması ve soğuk havalarda yapılan bu aktiviteler, devamı halinde kalp krizine yol açabilmektedir. Soğuk havalarda, açık alanlarda yapılan sporlardan uzak durulması gerekmektedir. Kış aylarında kronik kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin kış sporlarından uzak durup kapalı spor salonlarını tercih etmeleri gerekir."

Açıkgöz, kalp rahatsızlığı bulunanların soğuk havalarda kendilerine dikkat etmeleri, dışarıda vakit geçirirken koruyucu önlemler almaları gerektiğinin altını çizdi.

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