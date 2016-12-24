Kalp krizi sayesinde kanserden kurtuldu

Hastane hastane dolaþarak kuyruk sokumundaki kýl dönmesine çare arayan Tarlacý, son olarak Trabzon'a gelerek Medical Park Yýldýzlý Hastanesi’nde Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Emrah Sözen’e baþvurdu. Tarlacý, burada kalçasýna yapýlan müdahale ile kanserli tümörlerden kurtulurken geçirdiði kalp krizi sayesinde kanser olmaktan kurtulduðunu söyledi. Yýllardýr kýl dönmesi sorunu yaþadýðýný ancak hiçbir aðrý sýzý duymadýðýný belirten Tarlacý, bu durumu hep ihmal ettiðini söyledi. Tarlacý “Kýl dönmesi bende yýllar önce vardý ancak yara þeklinde gözükmüyordu. 7-8 aydan beri kalça bölgemde yara çýktý, yaranýn büyüdüðünü hissediyordum ama çok da önemsemedim. Sürekli araba kullandýðým için aðrý sýzý da hiç olmadý. Yaklaþýk 2 ay önce evde kalp krizi geçirdim, hastaneye gittiðimde yaramý fark eden doktorlar, yaraya müdahale edilmesi gerektiðini yoksa daha da zor bir durumda kalabileceðimi söylediler. Son olarak Op. Dr. Emrah Sözen’e baþvurdum. Sað olsun kalçamda bulunan yarayý ameliyatla temizleyerek þimdiki duruma geldi. Kanserli tümör olduðunu öðrendiðimde þaþýrmýþtým. Kalp krizi sayesinde bundan kurtulmuþ oldum” dedi.

Op. Dr. Emrah Sözen de hastanýn kalça bölgesindeki kanserli tümöre müdahale ederek temizlediklerini ifade ederek “Hastamýz yaklaþýk 15 gün önce bize baþvurdu. Kalça bölgesinde çok sýk karþýlaþmadýðýmýz tümör mevcuttu. Yani o bölgede deri kanseri vakasý söz konusuydu. Hastanýn genel durumu hem de tümörün bulunduðu bölge itibariyle ameliyatý biraz riskli ve zordu. Ek olarak kardiyak problemleri de mevcuttu. Ameliyat bölgesinde bazý organlar yakýn olduðundan sýkýntýlýydý. Ameliyat öncesi kardiyoloji ve yoðun bakýmdaki doktorlarýmýzla da konuþarak hastayý ameliyat yapabileceðimize karar verdik. Ameliyat 3-4 saat kadar sürdü. Ameliyattan sonra hastamýzý birkaç gün yoðun bakýmda takip ettikten sonra bir sýkýntý yaþamadýk” diye konuþtu.

Dr. Sözen meslek hayatý boyunca ilk kez böyle bir durumla karþýlaþtýðýný ifade ederek “Hastamýzdaki deri kanseri, güneþ ýþýðýna maruz kalarak normalde beklediðimiz sýklýkla görülen bir þey. Daha çok yüz bölgesinde güneþle temas eden yerlerde görülür. Bunun haricinde kronik yaralarda, bazen uzun süreli iyileþmeyen yaralarýn zemininden de geliþebiliyor. Hastamýzda bu gruptan olan bir tümördü. Tümörün bulunduðu Lokazisyon alan olarak ilk defa gördüðüm bir bölgeydi. Kalça bölgesinde bu kadar büyük bir þekilde olaný ilk defa görüyorum. Þu an hastanýn durumunda bir sýkýntý yok. Tümörün tamamýný temizledik. Patoloji sonucu da temiz geldi. Muhtemelen ek tedaviye gerek kalmayacak” þeklinde konuþtu.