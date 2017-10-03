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Kanser hücresini teşhis eden çip

ABD'deki Michigan Üniversitesi'nin geliştirdiği bir çip kandaki saldırgan ve nadir kanser hücrelerini teşhis edebiliyor.

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Kan akışını kontrol eden mikro labirent şeklindeki çip, ilaçlara dirençli olan kanser hücrelerinin de dahil olduğu daha büyük hücre tiplerini ayırt edebiliyor. Üniversiteden uzmanlar kanser hücrelerinin normal beyaz kan hücreleri arasında milyarda bir görüldüğünü ve çipte kullanılan yeni yöntemin mevcut yöntemlerden hızlı ve etkili olduğunu söyledi. Doktorların çiple tümör gelişimini öngörebileceği ve daha isabetli tedaviler uygulayabileceği belirtiliyor.
 

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