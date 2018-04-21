Kanserde erken teşhis için bir adım daha atıldı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan "Dar Bant Görüntülüme Sistemi" ile gırtlak, geniz ve burun kanserleri artık daha kolay tespit edilebilecek.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, gırtlak, geniz ve burun kanserlerinin erken teşhisi ile nükslerin yayılımı konusunda büyük avantajlar sağlayacak "Dar Bant Görüntülüme Sistemi", düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, cihazın aslında 1999 yılında geliştirildiğini ve 2004'ten itibaren tıbbın çeşitli alanlarında kullanılmaya başladığını anlattı.

Prof. Dr. Özdoğan, cihazın yüzeyleri daha iyi incelemeyi ve özellikle damarsal bölümler hakkında bilgi vermeyi sağladığına işaret etti. Bu sayede kanser vakalarında erken teşhisin daha da kolaylaştığının altını çizen Özdoğan, ayrıca kemoterapi ve radyoterapinin ardından hastalığın nüksedip etmediğinin de daha çabuk tespit edilebildiğini vurguladı.

Cihazın her yaş grubundan hastaya uygulanabildiğini belirten Prof. Dr. Özdoğan, baş-boyun cerrahisi yönünden bakılırsa bu alanda Türkiye'de cihazı kullanan ilk üniversite hastanesi olduklarına işaret etti.

Dar Bant Görüntülüme Sistemi, hastanede ilk olarak, gırtlak kanseri şüphesiyle hastaneye başvuran ve 25 yıldır sigara kullanıcısı olan 44 yaşındaki Erdem Katkı'ya uygulandı.